Quân đội Syria tái chiếm Palmyra sau 20 ngày chiến dịch

Báo The Guardian đưa tin sau một đêm giao tranh ác liệt, ngày 27-3, bọn khủng bố IS đã rút khỏi Palmyra chạy về các căn cứ địa ở Al-Sukhnah, Raqqa và Deir ez-Zor.

Các ổ đề kháng cuối cùng của IS ở Palmyra đã bị tiêu diệt. Tiếng súng chấm dứt. Đầu tiên công binh phải vô hiệu hóa các đai bom trên người bọn IS cố thủ, kế đến rà phá bom mìn. IS gài lại mìn, chất nổ và bom tự tạo ở khắp nơi trong thành cổ.

Tháng 5-2015, trước sức tấn công quá mạnh của IS, quân đội Syria buộc phải rút khỏi Palmyra. Từ ngày 7-3 vừa qua, quân đội Syria được không quân Nga yểm trợ đã mở chiến dịch tái chiếm Palmyra. Sáng 24-3, IS phát loa ra lệnh cho 15.000 dân ở Palmyra tản cư và đến ngày 27-3 thì tháo chạy.





Theo báo New York Times, hơn 400 tên IS đã bị tiêu diệt ở Palmyra. Về phía quân đội Syria có 180 binh sĩ thiệt mạng. Trong thời gian chiếm Palmyra, IS đã phá hủy nhiều di tích khảo cổ và công khai xử tử nhiều người bị buộc tội cộng tác với chính phủ Syria.

Palmyra có nghĩa là “thành của những cây cọ” (Syria gọi là Tadmur), là ốc đảo giữa sa mạc ở miền Trung Syria, cách thủ đô Damascus 210 km. Vào thời hoàng kim, thành Palmyra phát triển sung túc bởi tọa lạc trên tuyến đường giao thương nối liền Ba Tư, Ấn Độ, Trung Hoa với đế quốc La Mã.

Reuters nhận định Palmyra có tầm quan trọng về lịch sử cũng như chiến lược. Về chiến lược, IS mất Palmyra là mất 20% lãnh thổ kiểm soát. Từ Palmyra quân đội Syria có thể thọc sâu đến căn cứ chính của IS ở Raqqa và giải vây cho Deir ez-Zor.

Về lịch sử, Palmyra là thành cổ hơn 2.000 năm, đã được UNESCO xếp hạng di sản nhân loại. Tương truyền vua Salomon (năm 965-928 trước Công nguyên) đã ra lệnh xây thành này. Trước nội chiến Syria năm 2011, mỗi năm có hơn 150.000 du khách đến thăm thành cổ Palmyra.