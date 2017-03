Quân đội và cố vấn quân sự Mỹ ồ ạt đến Iraq

Theo ông Chuck Hagel, Bộ trưởng bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, khoảng 130 lính thủy quân lục chiến và các lực lượng đặc biệt đã được cử đến Ibril miền Bắc Iraq. Trước đó, hàng trăm cố vấn quân sự khác cũng đã có mặt tại Iraq nhằm giúp quân đội nước này chống lại IS.



Các chiến binh người Kurk (Ảnh: Reuters)

Mặc dù vậy, ông Hagel cho rằng “Đây là chiến dịch nhân đạo, không phải là một chiến dịch quân sư trên mặt đất.”

Giữa tuần qua, Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc không kích ở miền Bắc Iraq nhắm vào các lực lượng Hồi Giáo cực đoan của IS, đồng thời giúp đỡ các chiến binh người Kurd (nhóm sắc tộc bán tự trị ở miền Bắc Iraq) đang chiến đấu chống lại IS trên mặt đất.



Cố vấn Hoa Kỳ ở Iraq (Ảnh: AP)

Lực lượng IS ở Iraq trước đây được xem là một nhánh của Al-Qaeda. Sau khi đánh bại quân đội chính phủ ở Mosul (thành phố lớn thứ 2 của Iraq) họ đã thu được một lượng lớn các loại vũ khí cùng khí tài quân sự hiện đại do quân đội Mỹ để lại cho lực lượng chính phủ. Hiện tại, trong tay IS có cả xe tăng, xe bọc thép, vũ khí phòng không và cả pháo binh hạng nặng.

“IS có tất cả các loại vũ khí hiện đại, chúng tôi cần những loại vũ khí giống như vậy, hoặc mạnh mẽ hơn để có thể đánh bại họ”. Ông Hussein, một chỉ huy người Kurd nói.

Việc triển khai thêm nhiều cố vấn quân sự cũng như các lực lượng đặc biệt đến miền Bắc Iraq được đưa ra khi chính quyền Obama tìm cách tăng cường khả năng chiến đấu của lực lượng người Kurd.

NGỌC ÂN ( theo CNN)