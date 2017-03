10 vũ khí không sát thương kỳ dị nhất hành tinh (kỳ 2)

Súng laser PHASR

Khẩu súng PHASR phóng ánh sáng cường độ cực lớn. Thông qua hệ thống kính ngắm, xạ thủ có thể bắn tia laser không gây tử vong vào mắt đối phương khiến họ mù tạm thời. Tính năng của khẩu súng giúp nó phù hợp với yêu cầu của quân đội hoặc các lực lượng hành pháp.

Súng laser PHASR. Ảnh: Wikipedia

Do tia laser có khả năng gây mù vĩnh viễn nên các nhà phát triển tạo ra tính năng an toàn trên PHASR. Ánh sáng của nó chỉ đủ để vô hiệu hóa tạm thời mục tiêu. Xạ thủ có thể điều chỉnh cường độ laser để phù hợp với phạm vi bắn. Các tính năng an toàn giúp PHASR trở thành một trong những loại vũ khí không sát thương hiệu quả nhất.

Xe dẹp loạn TOMA

Đối với những phần tử quá khích trong các cuộc biểu tình ở Thổ Nhĩ Kỳ, TOMA là thiết bị đáng sợ bậc nhất. Chiếc xe được bọc thép, trang bị kính chống đạn cùng vòi rồng phun nước công suất mạnh điều khiển từ trong buồng lái. Tấm kim loại lớn ở mũi xe giúp nó dễ dàng hất tung những chướng ngại vật trên đường khi thực hiện nhiệm vụ.

TOMA có khối lượng 5 tấn và mang theo 10.000 lít nước. Vòi rồng nóc xe có thể di chuyển linh hoạt. Tia nước mạnh do nó phóng ra dễ dàng quật ngã những kẻ quá khích. Ngoài ra, chiếc xe cũng có khả năng nhả hơi cay để giải tán những người vây quanh nó. Buồng lái kín giúp tài xế hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi loại khí này.

Lựu đạn cao su Stingball



Đây là loại vũ khí hiệu quả trong trường hợp bạo loạn xảy ra trong các nhà tù hoặc giải tán những đám đông quá kích. Giống như tên gọi, loại vũ khí này không cho thấy sự nguy hiểm vì chúng không có khả năng sát thương như các loại lựu đạn thông thường. Khi quả lựu đạn nổ, nó sẽ giải phóng rất nhiều viên bi cao su ra các phía.

Vỏ quả lựu đạn mẹ cũng được làm từ vỏ cao su nên nó không gây chết người. Tuy nhiên, hàng trăm viên bi bắn ra với tốc độ nhanh có thể gây ra những vết bầm tím khủng khiếp. Ngoài ra, tiếng nổ của lựu đạn cũng gây choáng, khiến những kẻ quá khích tạm thời mất kiểm soát.

Rào chắn xung điện Taser

Thiết bị này tạo ra xung điện mạnh, giúp nó ngăn chặn những kẻ cố tình tiến vào khu vực được bảo vệ. Với tối thiểu 6 bộ tạo xung điện trên mỗi rào chắn, hệ thống này có khả năng khiến hàng chục người đang tiếp xúc với nhau gục ngã cùng lúc. Nó khá hữu hiệu trong nỗ lực ngăn chặn những phần tử quá khích.

Do mỗi rào chắn xung điện khá nhỏ nên người ta có thể sắp xếp nhiều bộ cùng nhau nhằm tăng hiệu quả ngăn cản. Tuy nhiên, tầm hoạt động của hệ thống chỉ đạt 7,6 m, khiến nó không thể giải tán đám đông. Các nhà chức trách chỉ sử dụng xung điện Taser để bảo vệ những địa điểm quan trọng.

Sấm điện

Nông dân Israel chế tạo súng điện nhằm xua đuổi những con chim phá hoại mùa màng. Tuy nhiên, thiết bị này được cải biến để trở thành vũ khí hữu hiệu chống lại con người. Trong điều kiện thời tiết ổn định, sấm điện có khả năng gây choáng cho mục tiêu trong phạm vi 100 m. Nó có thể giết chết hoặc gây tổn thương vĩnh viễn với những người đứng trong phạm vi dưới 10 m.

Sấm điện do nông dân Israel chế tạo. Ảnh: Wikipedia

Thunder Generator kết hợp một hỗn hợp khí gas và không khí để tạo ra vụ nổ có âm thanh cực lớn giống tiếng sấm. Nó tạo ra sóng xung kích di chuyển với vận tốc 2.000 m/s. Những tiếng nổ được tạo ra liên tiếp trong thời gian ngắn khiến uy lực của sấm điện trở nên vượt trội, giúp nó trở thành một trong những vũ khí không gây sát thương hiệu quả nhất thế giới.

Theo Zing