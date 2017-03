10 vua lục quân” trên thế giới: MBT Leclerc (Pháp) – Chiến binh công nghệ cao

Bản thân các MBT đã là một cỗ máy tinh vi kết hợp nhiều công nghệ phức tạp (luyện kim, điện tử…), kỹ nghệ chế tạo phức tạp, nên không phải quốc gia nào trên thế giới cũng có thể sở hữu.

Xin giới thiệu tới bạn đọc một số dòng MBT hàng đầu thế giới hiện nay:

6- MBT Leclerc (Pháp) – Chiến binh công nghệ cao

Là sản phẩm MBT được hãng Nexter Systems phát triển, MBT AMX-56 Leclerc chính thức được tiếp nhận vào biên chế quân đội Pháp từ năm 1992 để thay thế cho các đơn vị xe tăng AMX-30. Thiết kế của MBT Leclerc mang theo nhiều đặc trưng công nghệ riêng của Pháp và được coi là thế hệ MBT có trang bị hiện đại bậc nhất thế giới.

Mục tiêu tác chiến chiến thuật của MBT Leclerc cũng tương tự như Leopard-2 của Đức là sử dụng xe tăng như một mũi đột phá hoả lực, cơ động mạnh. Đây cũng là chiến thuật xe tăng Nga sử dụng. Điểm khác là trong khi phương Tây sử dụng xe tăng hiện đại, giá thành cao với số lượng ít, thì người Nga lại lấy lượng bù chất, các xe tăng hạng nặng, hiện đại chuyên cho nhiệm vụ đấu tăng (như T-80, T-80U) chỉ tập trung ở các mũi nhọn thọc sâu. Khác biệt trong chiến lược sử dụng xe tăng của Pháp, Đức, Nga càng rõ ràng khi so sánh với của Anh, nơi xe tăng được sử dụng như "lá chắn" với mục tiêu: Sống sót trước, phản công sau.

Leclerc là một những biểu tượng của ngành công nghiệp quốc phòng Pháp với nhiều tính năngkhiến quân đội các quốc gia khác "ghen tỵ" Điểm yếu duy nhất của xe tăng Leclerc là giá thành quá cao. Khoang điều khiển hiện đại của xe tăng Leclerc

Về thiết kế vỏ giáp, thân và tháp pháo của Leclerc sử dụng giáp thép hàn dạng module có thể dễ dàng thay thế và nâng cấp theo thời gian. Xe tăng Pháp không sử dụng kiểu giáp composite Chobham như nhiều loại MBT hiện đại khác, mà sử dụng giáp hộp tương tự như MBT Leopard 2 thế hệ đầu. Tuy nhiên, căn cứ vào khả năng bảo vệ của giáp composite trên các dòng MBT thế hệ mới, Leclerc gần đây đã được gia công bằng giáp hợp kim titanium-tungsten với tên mã NERA. Nhiều chuyên gia nhận định việc sử dụng giáp hộp giúp xe tăng "trẻ mãi không già" vì toàn bộ hệ thống giáp trang bị trên xe có thể được nâng cấp thường xuyên mà không cần can thiệp sâu vào kết cấu của xe.

Ngoài ra, bộ giáp module GALIX cũng nâng cao khả năng bảo vệ của Leclerc nhờ hệ thống lựu khói, các cảm biến cảnh báo tấn công và thiết bị đối kháng gây nhiễu.

Thế mạnh của MBT Leclerc là việc trang bị hệ thống quản lý chiến trường FINDERS, hệ thống thông tin ICONE TIS chuẩn kỹ thuật số cho phép kết nối khả năng chiến đấu với nhiều đơn vị khác trên chiến trường.

Hệ thống ngắm bắn chuẩn kỹ thuật số trên MBT Leclerc giúp kíp lái và cơ quan chỉ huy có thể nhìn thấy mục tiêu theo mốc thời gian thực. Xạ thủ trên Leclerc với thiết bị ngắm SAVAN 20 tích hợp khả năng nhìn đêm có thể theo dõi cùng lúc 6 mục tiêu và khai hỏa vào bất kỳ mục tiêu nào. Theo nhiều nguồn tin, MBT Leclerc có thể tác xạ chính xác vào mục tiêu đang cơ động 50km/giờ ở khoảng cách 4km.

Về hỏa lực, MBT Leclerc sử dụng pháo nòng trơn 120mm CN120-26, có thể bắn không chỉ các loại đạn tiêu chuẩn NATO, mà còn các loại đạn đặc thù do Pháp sản xuất. Điểm đặc biệt khác của xe tăng Pháp còn ở chỗ nó là dòng MBT duy nhất của phương Tây sử dụng hệ thống nạp đạn tự động. Nhờ cơ cấu này, MBT Leclerc nổi tiếng tốc độ khai hỏa 12 đạn/phút với 22 viên đạn trong ổ nạp tự động trên tổng số 40 đạn có trên xe. Việc áp dụng hệ thống nạp đạn tự động cũng giúp giảm số thành viên kíp lái xuống còn 3 người. Độ an toàn của xe cao do khoang chứa đạn tách biệt với khoang lái (khác MBT T-90 của Nga).

Ngoài pháo chính, MBT Leclerc còn được trang bị súng đồng trục 12,7mm M2HB với 1.100 viên đạn và súng máy 7,62mm với 3.000 viên đạn.

Sức mạnh cơ động cho MBT Leclerc là động cơ SACM 8 xi lanh cung cấp 1.500 mã lực. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 7 cấp (5 tiến và 2 lùi) cho phép dòng MBT Pháp có thể cơ động với tốc độ 72km/giờ (nhiều trường hợp ghi nhận tới 80km/giờ) trên đường và 55km/giờ trong điều kiện việt dã. Dự trữ hành trình của MBT nặng 56 tấn này đạt khoảng 600km.

Nhờ đâu xe tăng hiện đại có thể vừa hành tiến, vừa bắn Về nguyên tắc sử dụng vũ khí, tất các loại súng, pháo khai hoả ở trạng thái tĩnh để đảm bảo cao nhất về độ chính xác. Tuy nhiên, điều này không hợp lý với xe tăng khi nó đóng vai trò là mũi đột phá hoả lực trên chiến trường. Trong Thế chiến 2, xe tăng vẫn phải áp dụng nguyên tắc: Xe dừng, hiệu chỉnh đường bắn, khai hoả và cơ động tiếp... Việc vừa chạy vừa khai hoả chỉ là các tình huống hãn hữu với hiệu quả tác xạ không cao. Sau này, với sự tiến bộ của khoa học, kỹ thuật quân sự, tháp pháo xe tăng hiện đại đã được lắp đặt 4 con quay hổi chuyển giúp pháo chính xe tăng ổn định một cách tương đối về trục dọc và ngang khi di chuyển gần tương đương khi xe tăng đứng yên. Ngoài ra, hệ thống máy tính đạn đạo, thiết bị đo xa, độ ẩm không khí cũng giúp xạ thủ rất nhiều trong quá trình tác xạ chính xác trong điều kiện hành tiến.

Theo Tuấn Sơn tổng hợp (QĐND)

