Ấn Độ dành 100 triệu USD hợp tác quốc phòng với Việt Nam

Chủ tịch nước cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình của nhân dân Ấn Độ trong cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay. Chủ tịch nước đánh giá cao những thành tựu to lớn của Ấn Độ trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bày tỏ tin tưởng rằng Ấn Độ sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực. Tổng thống Pranab Mukherjee chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã giành được; khẳng định Việt Nam là một trụ cột quan trọng trong chính sách hướng Đông của Ấn Độ và trong phát triển quan hệ của Ấn Độ với ASEAN. Tại hội đàm, hai bên nhất trí tăng cường và làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược với trọng tâm là hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học và kỹ thuật, dầu khí… Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất về tầm quan trọng của bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở biển Đông, giải quyết tranh chấp ở khu vực này bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế.

Ngay sau cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Pranab Mukherjee đã chứng kiến lễ ký nhiều hiệp ước, hiệp định quan trọng giữa Việt Nam và Ấn Độ, trong đó có bản ghi nhớ về hạn mức tín dụng trị giá 100 triệu USD mà Ấn Độ dành cho Việt Nam để mua sắm quốc phòng.

TLL (Theo TTXVN)