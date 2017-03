Ấn Độ muốn bán chiến đấu cơ Tejas và tên lửa Brahmos cho Việt Nam?

Ấn Độ đang lên một kế hoạch quốc phòng mới, trong đó thúc đẩy việc xuất khẩu vũ khí tiên tiến sang các nước thân thiện như Việt Nam.

Ấn Độ sẵn sàng bán tên lửa phòng không Akash cho các bạn bè thân thiện như Việt Nam, Indonesia và Venezuela.

Chính phủ Ấn Độ đang làm việc trên một kế hoạch xuất khẩu vũ khí và thiết bị quốc phòng của nước này với các quốc gia bạn bè thân thiện. Trong đó, một khởi đầu có thể được thực hiện bằng việc xuất khẩu tên lửa siêu thanh BrahMos tới các quốc gia Đông Nam Á và Nam Mỹ. Trong đó, Việt Nam, Indonesia và Venezuela đã bày tỏ sẵn sàng mua loại siêu tên lửa do liên doanh hàng không Nga - Ấn Độ sản xuất, thời báo kinh tế The Economic Times (ET) của Ấn Độ dẫn các nguồn tin cho biết hôm 3/9.

Quan hệ quốc phòng giữa Ấn Độ và Việt Nam đang trên đà phát triển và trong vài năm gần đây, Hà Nội đã bày tỏ mong muốn mua được loại tên lửa BrahMos. Tuy vậy, nguồn tin của ET cho biết vẫn chưa có tiến bộ nào trong việc thông qua các điều kiện chính sách của Chính phủ Ấn Độ về vấn đề này.

Sự xuất hiện của chiến đấu cơ hạng nhẹ Tejas LCA có thể giúp Việt Nam có thêm nhiều lựa chọn hơn trong việc tìm ứng viên thay thế các máy bay tiêm kích MiG-21 đã già cỗi.

Tên lửa BrahMos đã được đưa vào phục vụ trong cả ba phiên bản (đất - đối - đất, đất - đối - biển và hạm - đối - biển). Các thỏa thuận liên chính phủ giữa Nga và Ấn Độ về việc phát triển tên lửa BrahMos cũng quy định sử dụng hệ thống vũ khí tiên tiến này trong quân đội mỗi nước, cũng như có thể xuất khẩu sang các quốc gia thân thiện trên thế giới.

Các nguồn tin của ET cũng cho biết, Chính phủ Ấn Độ dự định sẽ ký kết một thỏa thuận để cung cấp các trang bị quốc phòng cho Việt Nam trong chuyến thăm của Tổng thống Pranab Mukherjee's từ ngày 14 - 17/9 tới. Ấn Độ và Indonesia cũng chia sẻ mối quan hệ quốc phòng tương đối tối, trong đó có việc huấn luyện, đào tạo và diễn tập quân sự.

Gần đây, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tuyên bố rằng, Ấn Độ sẽ dịch chuyển theo hướng tự chủ sản xuất các hệ thống vũ khí trong nước và tìm cách xuất khẩu chúng sang các quốc gia thân thiện.

Nói về các ưu điểm của kế hoạch mới, Thủ tướng Modi cho biết, việc hợp tác quốc phòng và liên doanh sản xuất không chỉ những có được công nghệ tiên tiến và khả năng tự cấp tự túc trong thời gian dài mà còn xuất khẩu được các sản phẩm hợp tác phát triển.

Cho đến này, Ấn Độ vẫn đang phụ thuộc phần lớn vào việc nhập khẩu vũ khí với tỉ lệ 65% nhu cầu và trở thành nhà nhập khẩu vũ khí - trang thiết bị quân sự lớn nhất trên toàn cầu. Ấn Độ cũng có thể xuất khẩu loại máy bay chiến đấu hạng nhẹ bản địa Tejas, hệ thống tên lửa phòng không Akash, tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Prahar cho những nước bạn bè thân thiện.

Tejas LCA là loại máy bay chiến đấu hạng nhẹ đa năng, một động cơ, do Ấn Độ tự phát triển và đã sẵn sàng đưa vào phục vụ trong Không quân Ấn Độ vào cuối năm nay, sau khi giai đoạn thử nghiệm hoạt động cuối cùng hoàn tất.

Akash là một hệ thống tên lửa phòng không có tầm bắn xa 25km còn tổ hợp tên lửa Prahar có thể tiêu diệt các mục tiêu mặt đất ở cự li lên đến 150km. Các nguồn tin Ấn Độ tiết lộ rằng, ngoài BrahMos thì đã có một số nước thể hiện sự quan tâm tới hệ thống tên lửa Akash , và rằng, các hệ thống vũ khí của Ấn Độ sẽ rẻ hơn so với các hệ thống tương tự của Trung Quốc.

Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos có tầm hoạt động lên đến 290 km và có thể mang theo đầu đạn thông thường với trọng lượng 300 kg. Tên lửa có tốc độ tối đa Mach 2,8 - tức nhanh gần gấp 3 lần so với tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất.

Theo Baodatviet