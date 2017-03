Australia chi gần 12 tỷ USD mua siêu máy bay chiến đấu

Máy bay chiến đấu F-35. (Nguồn: Lockheed Martin)

Phát biểu tại thủ đô Canberra ngày 22/4, Thủ tướng Australia Tony Abbott và Bộ trưởng Quốc phòng David Johnston khẳng định F-35 là loại máy bay chiến đấu hiện đại nhất thế giới và việc trang bị thêm các máy bay này có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh quốc gia của Australia trong nhiều thập kỷ tới.Kế hoạch trên nâng tổng số máy bay F-35 mà Australia dự tính mua lên 72 chiếc, giúp quân đội nước này nâng cao khả năng tự vệ, giám sát và thu thập tình báo. Trước đó, một thỏa thuận mua 14 chiếc máy bay F-35 đã được Chính phủ Australia thông qua năm 2009.Theo kế hoạch, Australia sẽ đầu tư hơn 1 tỷ USD để xây dựng cơ sở hạ tầng mới cho các máy bay F-35 tại căn cứ Không quân Williamtown ở tiểu bang New South Wales và căn cứ Tindal ở lãnh thổ Bắc Australia. 72 chiếc F-35 sẽ được chia thành ba phi đội chiến đấu và một phi đội huấn luyện.F-35 hiện là máy bay chiến đấu “thế hệ thứ năm” duy nhất do Mỹ thiết kế đang được chào bán trên thị trường vũ khí toàn cầu. Máy bay này có khả năng tàng hình cao, tính năng chiến đấu đa năng với kỹ thuật điện tử hàng không, hệ thống radar và vũ khí tối tân.Dự kiến chiếc máy bay F-35 đầu tiên sẽ được chuyển giao cho Australia vào năm 2018 và chính thức đi vào hoạt động năm 2020. Các máy bay F-35 mới của Không quân Australia sẽ thay thế phi đội máy bay ném bom tầm xa F-111 và phi đội máy bay chiến đấu F/A-18 Super Hornet già cỗi.

Các chuyên gia quân sự nhận định với quyết định trên của chính quyền Thủ tướng Abbott, Australia có thể trở thành trung tâm bảo dưỡng và sửa chữa các chiến đấu cơ F-35 cho các quốc gia khác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương./.

