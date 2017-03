Bộ Quốc phòng Mỹ công bố báo cáo quân sự thường niên về Trung Quốc

Trung Quốc đặt mục tiêu giành chiến thắng trong các tình huống xung đột với cường độ cao và diễn ra trong thời gian ngắn. (Ảnh: security.blogs.cnn.com)

Theo báo cáo dài 96 trang của Bộ Quốc phòng Mỹ với tựa đề “các diễn biến quân sự và an ninh liên quan đến nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 2014", chi tiêu quân sự của Trung Quốc tiếp tục tăng lên nhằm đáp ứng mục tiêu trở thành một cường quốc khu vực và thế giới của nước này. Trung Quốc chưa minh bạch về các chi tiêu quốc phòng.Các chuyên gia của Mỹ cho rằng quốc gia đông dân nhất thế giới này chi khoảng 145 tỷ USD, vượt xa so với con số 119 tỷ USD mà nước này chính thức công bố. Kinh phí này được Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) sử dụng để thực hiện nhiệm vụ chính nâng cao năng lực của các lực lượng vũ trang PLA nhằm chiến đấu và giành chiến thắng trong trong các tình huống xung đột tại khu vực với cường độ cao và diễn ra trong thời gian ngắn.Trong báo cáo thường niên trước đó về Trung Quốc, Lầu Năm Góc ước tính chi tiêu quân sự của Bắc Kinh nằm trong khoảng 135-215 tỷ USD. Theo một quan chức Lầu Năm Góc, con số 145 tỷ USD nói trên “cho thấy chúng tôi đã hiểu hơn về cách thức Trung Quốc gia tăng ngân sách quốc phòng của họ, mặc dù vẫn còn nhiều điều chúng tôi không biết về chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc và đó là lĩnh vực mà chúng tôi khuyến khích Trung Quốc nâng cao sự minh bạch.”Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh: "Khi các lợi ích, khả năng và ảnh hưởng quốc tế của Trung Quốc tăng lên, chương trình hiện đại hóa quân sự của nước này cũng ngày càng tập trung vào đầu tư quân sự cho một loạt nhiệm vụ ngoài bờ biển của Trung Quốc, trong đó có an ninh tuyến đường biển, chống cướp biển, gìn giữ hòa bình và trợ giúp nhân đạo, cứu trợ thảm họa."

Lãnh đạo Trung Quốc coi thời đại này như là một "giai đoạn cơ hội chiến lược" để thúc đẩy phát triển đất nước. Báo cáo cho biết sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc ở tất cả các khu vực trên thế giới đã dẫn đến xích mích với một số nước láng giềng khu vực của Trung Quốc, trong đó có các đồng minh và đối tác của Mỹ./.

(Theo Vietnam+)