Các cây cầu ở Đức ‘gây khó’ cho xe bọc thép Mỹ

Tờ Pravda Report của Nga ngày 25-1 cho hay, theo tờ The Wall Street Journal, một số phương tiện bọc thép mà Mỹ triển khai từ cảng Bremerhaven, Đức tới Ba Lan đã bị hư hỏng nghiêm trọng do một số lý do liên quan tới giao thông vận tải. Các phương tiện này đã đâm vào các cây cầu do chiều cao của cầu thấp hơn chiều cao của các xe quân sự này. Vì lẽ đó, năm chiếc xe bọc thép đã bị để lại ở Đức và quân đội Mỹ cũng không tìm ra được cách vận chuyển an toàn những phương tiện này.



Phương tiện bọc thép M2 Bradley của Mỹ. Ảnh: Getty Images

Ngoài ra, Trung tướng Ben Hodges, chỉ huy lực lượng Mỹ tại châu Âu tiết lộ phần pin của một số xe tăng Mỹ bị rò rỉ, chảy nước khi đang trên đường đến Ba Lan. Ông Ben Hodges cũng thừa nhận rằng Washington không có đủ kiến thức về cơ sở hạ tầng của các nước thành viên NATO.



Mỹ hiện di chuyển tới châu Âu 87 xe tăng M1 Abrams, 144 phương tiện bọc thép M2 Bradley, 18 lựu pháo tự hành M109 Paladin cùng với 4.000 binh sĩ tới Ba Lan nhằm hỗ trợ chiến dịch Atlantic Resolve Operation. Mục tiêu của chiến dịch là ngăn chặn các mối đe dọa tiềm năng từ phía Nga.