Chiến đấu cơ quân đội Syria rơi khi vừa cất cánh

Hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin quân sự cho biết chiếc chiến đấu cơ trên đã rơi ngay sau khi cất cánh từ sân bay Hama của Syria do gặp phải vấn đề kỹ thuật.



Một chiến đấu cơ của quân đội Syria. Ảnh: BRECODER

Nguồn tin trên không tiết lộ thời gian vụ tai nạn xảy ra. Trong khi đó, một nguồn tin từ lực lượng nổi dậy cho Reuters hay chiếc máy bay gặp nạn là một chiến đấu cơ Mig 21 do Nga sản xuất, song thông tin này hiện không thể được kiểm chứng.



Một thông báo riêng từ quân đội được kênh truyền hình nhà nước Syria dẫn lại cho biết phi công đã chủ ý điều khiển chiếc máy bay đâm vào một khu vực trống để tránh gây thương vong cho dân thường.

Một số chiến đấu cơ do Nga chế tạo đã rơi kể từ đầu năm, chủ yếu do lỗi kỹ thuật. Các chuyên gia phân tích quốc phòng cho rằng nguyên nhân là do các chiến đấu cơ đã được sử dụng lâu năm.

TP Hama nằm ở phía tây Syria. Hiện TP này được kiểm soát bởi chính phủ Syria.