Chín loại vũ khí của phiến quân IS khiến Phương Tây bất ngờ

Giới phân tích đánh giá một trong những lý do khiến IS có những bước tiến nhanh như vậy trên thực địa là do chúng có những vũ khí khiến quân chính phủ Iraq, Syria và cả Phương Tây phải bất ngờ.Dưới đây là những loại vũ khí đó:Ngoài việc sở hữu nhiều xe tăng và vũ khí, IS cũng đã thu giữ được một lượng lớn các xe bọc thép hạng nhẹ Humvees do Mỹ sản xuất sau khi đánh chiếm các căn cứ quân sự của Iraq.Khả năng dễ dàng di chuyển trong các điều kiện sa mạc khắc nghiệt của xe đa năng Humvees đã giúp IS có được một phương tiện lý tưởng để thực hiện các vụ tấn công chớp nhoáng.Bên cạnh đó, các xe Humvees còn có khả năng lắp đặt nhiều ụ súng, biến nó trở thành một xe chiến đấu đáng gờm.Tạp chí Business Insider mới đây đưa tin IS đang có trong tay tới 55 pháo M198 Howitzer do Mỹ chế tạo và cung cấp cho quân đội Iraq.Theo nguồn tin trên, sau khi thu được các pháo M198 Howitzer tại các cơ sở quân sự Iraq, phiến quân IS đã nhanh chóng đưa M198 Howitzer vào sử dụng và gây nhiều thiệt hại cho quân chính phủ Iraq.Đây là loại pháo tầm trung rất cơ động, có độ chính xác cao, sử dụng loại đạn 155 ly với phạm vi sát thương trong vòng bán kính 50 mét.Báo Bưu điện Washington cho biết trong các đoạn video tuyên truyền trên Internet, IS đã khoe các hình ảnh sử dụng tên lửa vác vai SA-7 Strela.Loại tên lửa đất đối không hạng nhẹ này vô cùng nguy hiểm đối với các máy bay trực thăng và máy bay không người lái, vì chúng cơ động, dễ sử dụng và có độ chính xác cao.Nhiều nguồn tin đã xác nhận việc phiến quân IS đã có trong tay các tên lửa chống tăng HJ-8 do Trung Quốc chế tạo.Đây là loại vũ khí chống tăng và các phương tiện thiết giáp hạng nặng được Trung Quốc sản xuất lần đầu tiên vào những năm 80 của thế kỷ trước.Một số chuyên gia đánh giá tên lửa chống tăng HJ-8 có độ chính xác lên tới 90%.Phương tiện truyền thông hồi tháng 7/2014 cho hay IS đã đánh chiếm một cơ sở sản xuất vũ khí hóa học trước đây của Iraq ở phía Bắc thủ đô Baghdad.Sau đó, rất nhiều thông tin cho rằng IS đã sử dụng những vũ khí hóa học này để tấn công các lực lượng người Kurd.Tạp chí Medium tháng 8/2014 cho hay IS đã sử dụng các hệ thống súng phòng không ZU-23-2 Sergey do Liên Xô trước đây sản xuất để tấn công các máy bay trực thăng vũ trang của quân đội Iraq.Đây là loại súng phòng không hai nòng, sử dụng đạn 23 ly và rất cơ động vì trang bị bánh lốp.Theo giới phân tích, ZU-23-2 Sergey có tốc độ bắn nhanh và là “hung thần” của các loại thiết bị bay tầm thấp.Ngoài Tên lửa vác vai 9K32 Strela-2/SA-7 Grail, nhóm IS còn khiến Phương Tây “ngã ngửa” khi sở hữu một số lượng lớn FIM-92 Stinger, vốn là loại tên lửa vác vai đang được quân đội Mỹ sử dụng rộng rãi.FIM-92 Stinger có trọng lượng nhẹ, dễ sử dụng và có thể chỉ cần một người duy nhất để vận hành. Do đó, nó gây ra mối đe dọa không nhỏ cho đối phương.Loại pháo do Liên Xô trước đây sản xuất này sử dụng loại đạn 130 ly, tốc độ bắn nhanh, độ ổn định cao. IS đang có trong tay nhiều cỗ pháo này sau khi chiếm các căn cứ của quân đội Iraq.Từ giữa năm 2014 tới nay, IS đã thu giữ nhiều xe tăng của quân đội Iraq trong đó có cả phiên bản hiện đại T-72 do Liên Xô trước đây chế tạo.

Theo một số nguồn tin, IS hiện có trong tay 10 chiếc T-72, vốn là loại xe tăng chủ lực của hơn 40 nước trên thế giới hiện nay, bao gồm cả quân đội Nga./.

Theo Thanh Tuấn Vietnam+