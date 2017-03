Điểm danh những siêu súng tối tân nhất thế giới.

Corner Shot có thể bắn chính xác qua chỗ ngoặt của góc tường nếu quay ngang thân. Do vậy, người lính cũng an toàn hơn do không lộ cơ thể trước đối phương. Tuy nhiên, hạn chế của loại vũ khí này là tầm bắn ngắn. Corner Shot còn có phiên bản súng phóng lựu 40 mm.

Các binh sĩ đặc nhiệm Nga sử dụng ADS để tấn công dưới nước. Nó có thể bắn 700 viên đạn một phút tới mục tiêu cách 25 m.

Súng tiểu liên gập FMG-9 do hãng Magpul Industries (Mỹ) chế tạo. Khi không sử dụng, nó có thể gập lại, nhỏ gọn như phần pin của máy tính xách tay. Nguyên liệu chế tạo chủ yếu là polymer nhẹ.

Súng ngắn thông minh iP1 do công ty Armatix chế tạo. Vũ khí này đồng bộ với đồng hồ phát tín hiệu nhận diện do chủ sở hữu cài đặt. Do vậy, người lạ không thể sử dụng nó.

Bolt-Action 0,338 TP do công ty TrackingPoint (Mỹ) chế tạo có giá 50.000 USD một chiếc. Bolt-Action 0,338 TP do công ty TrackingPoint (Mỹ) chế tạo có giá 50.000 USD một chiếc.

Thân của Kriss Vector cho phép gắn các kính ngắm chuyên dụng. Nó có tầm bắn hiệu quả khoảng 45 m.

FN Five-Seven nổi tiếng vì khả năng bắn đạn xuyên áo giáp. Do sức mạnh của khẩu súng này nên người dân Mỹ chỉ có thể mua loại sử dụng đạn thể thao.

Súng laser PHASR do Bộ Quốc phòng Mỹ phát triển là loại vũ khí không sát thương. Thông qua hệ thống kính ngắm, xạ thủ có thể bắn tia laser vào mắt đối phương khiến họ mù tạm thời.

ZiP do công ty Fire Arms (Mỹ) tung ra thị trường vào năm 2013. Súng có khóa nòng bên trong khung, nạp đạn từ bên ngoài. Trục nòng súng nằm trên lòng bàn tay, do vậy rất an toàn khi bắn.

Súng phóng lựu bán tự động XM25 CDTE do 2 công ty quốc phòng Heckler & Koch (Đức) và Alliant Techsystems (Mỹ) phát triển. Nó sử dụng lựu đạn cỡ 25 mm. Điểm nhấn là hệ thống tính quỹ đạo để xác định khoảng cách tới vật cản. Sau đó, xạ thủ có thể xác định vị trí bắn để viên đạn xuyên qua chướng ngại vật và phát nổ tại bất cứ phía nào.

AA12 Atchisson Assault của công ty Maxwell Atchisson (Mỹ) có thể bắn 300 viên đạn mỗi phút. Súng có thể khai hỏa trong điều kiện vùi trong cát hoặc ở dưới nước mà vẫn tạo hỏa lực như trong môi trường trên cạn. Độ giật của AA12 cũng giảm đáng kể so với các loại thông thường.

Các chuyên gia quân sự Canada đang phát triển súng trường tấn công thế hệ mới với đầy đủ kỹ thuật tiên tiến. Nó vẫn có sức công phá mạnh nhưng trọng lượng nhẹ hơn các loại thông thường. Vũ khí này cũng được trang bị công nghệ tự động xác định và tấn công mục tiêu.