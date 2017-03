Doanh số từ xuất khẩu vũ khí của Đức đã tăng 25%

Xuất khẩu vũ khí của Đức đạt trên 5,8 tỷ euro. (Nguồn: DPA)

Tuy nhiên, việc xuất khẩu các lô vũ khí trong năm ngoái chủ yếu được thực hiện theo các giấy phép từ chính phủ trước đó giữa liên đảng bảo thủ với đảng Dân chủ Tự do (FDP).Nguồn tin cho biết doanh số từ việc xuất khẩu vũ khí, xe tăng và các đồ quân trang khác trong năm 2013 đã vượt trên 5,8 tỷ euro (7,8 tỷ USD), tăng 24% so với năm trước đó.Mức tăng mạnh này một phần do cấp giấy phép xuất khẩu vũ khí sang các nước như Qatar và Saudi Arab, những quốc gia bị chỉ trích "vi phạm nhân quyền và thiếu dân chủ."Tuy nhiên, hầu hết các giấy phép xuất khẩu vũ khí trong năm 2013 thuộc trách nhiệm của Chính phủ Thủ tướng Đức Angela Merkel và đảng FDP.Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế liên bang Sigmar Gabriel mới đây tuyên bố sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn việc cấp phép xuất khẩu vũ khí. Hồi đầu tháng, Chính phủ Đức cho biết sẽ báo Quốc hội ngay khi giấy phép xuất khẩu vũ khí được thông qua, đồng thời cũng đưa ra những báo cáo nội bộ về những diễn biến trong lĩnh vực này.

Đại diện Cánh tả của Đức đã chỉ trích Chính phủ cầm quyền, cho rằng việc có tới gần 2/3 số vũ khí xuất khẩu sang các nước ngoài NATO là điều đáng lo ngại. Đức hiện là nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ ba thế giới, sau Mỹ và Nga./.

Theo Mạnh Hùng/Berlin (Vietnam+)