Đội quân 'bàn phím' của Israel

Tìm “hạt giống” ngay từ lớp 10



Nhằm đối phó nạn đe dọa ngày càng tăng từ tin tặc, Israel đang tăng cường xây dựng kỹ năng phòng vệ từ khá sớm. Báo Yedioth Ahronoth của Israel cho biết, Ten A-víp hiện đang phải đối mặt với sự thiếu hụt nghiêm trọng "đội quân chiến đấu ảo" và đang săn lùng trong cộng đồng người Do Thái nhằm tìm ra những thanh, thiếu niên có bộ óc đặc biệt xuất sắc về máy tính để tuyển dụng cho Đơn vị 8200 (Tình báo mạng).

"Rõ ràng là nhu cầu về những người lính trong lĩnh vực này đang phát triển, đó là lý do tại sao chúng tôi đang tìm kiếm các giải pháp không chỉ tại Israel mà còn ở cả nước ngoài”, một quan chức hàng đầu của Tổng cục Nhân lực Israel cho hay. Trong khi đó, tướng A.Cô-cha-vi (Aviv Kochavi), Cựu giám đốc Tình báo Quân sự Israel, xác nhận: “Việc chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh không gian mạng là một trong những trụ cột mới trong kế hoạch của chúng tôi, bao gồm cả phòng vệ và chiến đấu”.

Các “hạt giống an ninh mạng” tiềm năng của Israel trong một buổi học. Ảnh: Washington Post

Theo báo Christian Science Monitor, Lực lượng Quốc phòng Israel (IDF) trước đây thường gửi những binh sĩ được tuyển chọn đến các trường đại học để đào tạo về an ninh mạng. Tuy nhiên, do nhu cầu cấp thiết, chính quyền đã khởi động một chương trình tìm kiếm những học sinh xuất sắc để rèn luyện ngay từ lớp 10.

Washington Post dẫn lời Giáo sư X.Sam-mai (Sonia Shammai), người tham gia công tác tìm “hạt giống an ninh mạng” cho IDF, mô tả việc tuyển chọn rất gắt gao. Sau khi trải qua các lớp học về an ninh mạng ở bậc phổ thông, các học sinh ưu tú nhất sẽ được tuyển vào phục vụ trong quân đội, gia nhập Đơn vị 8200 hoặc đơn vị tối mật C4I. Khi tham gia chương trình, học sinh sẽ được "nhồi sọ" về các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia từ những “đối thủ” của Israel trong khu vực như I-ran, Hamas, Hezbollah.

Tận dụng triệt để mạng xã hội

Theo báo Guardian, IDF đã đi tiên phong trong việc gắn kết binh sĩ với phương tiện truyền thông xã hội. IDF đã và đang không ngừng tìm kiếm nhân lực có kỹ năng báo chí và quen với phương tiện truyền thông xã hội cho “mặt trận ảo”.

Trên thực tế, các chiến binh mạng đã được Israel tung ra trong cuộc chiến ở Dải Ga-da từ năm 2008. Thủ tướng Israel B.Nê-ta-ni-a-hu (Benjamin Netanyahu) tại một hội nghị về an ninh mạng hồi tháng 9-2014, cũng đã tự hào nói rằng, trong Chiến dịch Bảo vệ biên giới kéo dài hơn 50 ngày đêm hồi tháng 7-2014 ở Dải Ga-da, các chiến binh mạng của Israel đã hoạt động hết công suất và đạt hiệu quả cao.

Nhiều trang web của Hamas, Hezbollah và I-ran bị các chiến binh mạng của Israel đánh sập, trong khi các trang mạng xã hội được họ tận dụng tối đa để phục vụ cho cuộc chiến tranh tâm lý. Lực lượng chiến binh mạng của Israel đang hoạt động trên 30 nền tảng mạng xã hội, trong đó có Twitter, Facebook, YouTube và Instagram bằng 6 ngôn ngữ. "Nó giúp chúng tôi gắn kết với đối tượng mà chúng tôi không thể tiếp cận trực tiếp được”, một phát ngôn viên của IDF nói với Guardian.

Mục tiêu lọt vào tốp 5 cường quốc an ninh mạng

Trong kỷ nguyên công nghệ thông tin, khi một quốc gia sở hữu rất nhiều tài sản “ảo” trong ổ cứng máy vi tính, từ những bản thiết kế công nghiệp, đến cả những bí mật chính trị, thì “chiến tranh mạng” thậm chí còn được đánh giá có thể gây thiệt hại nhiều hơn cả chiến tranh trên thực địa. Chính vì vậy, trước những kẻ thù gần như “vô hình” trên “mặt trận ảo”, các quốc gia đang không ngừng tự bảo vệ lợi ích của chính mình.

“Chúng tôi (Israel) phải phát triển các công nghệ bảo vệ vì bình thường, chúng tôi phải hứng chịu khoảng 100.000-200.000 cuộc tấn công mạng mỗi ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, con số này lên đến 2 triệu một ngày”, tờ Haaretz dẫn lời Giáo sư I-xắc Ben I-xra-en (Isaac Ben-Israel) tại Đại học Tel Aviv, một cố vấn an ninh mạng của chính quyền Israel, cho biết.

Theo Giáo sư I-xắc Ben I-xra-en, Ten A-víp đang đặt ra mục tiêu lọt vào tốp 5 cường quốc hàng đầu về an ninh mạng. Nhằm hiện thực hóa mục tiêu trên, tờ Haaretz cho biết, Israel đã thực hiện một bước đi táo bạo là thành lập một khu công nghệ cao tại thành phố sa mạc Bia-sê-ba (Beersheba). Tại đây, các chiến binh mạng sẽ cùng làm việc bên cạnh các chuyên gia của các trường đại học và các doanh nghiệp dân sự. Theo kế hoạch, trong 5 năm tới, khu công nghệ cao này sẽ thu hút khoảng 10.000 nhân sự.

Trung tâm Nghiên cứu vốn Liên doanh I-xra-en (IVC) cho biết, mặc dù phần lớn vốn đầu tư cho công tác nghiên cứu an ninh mạng của Ten A-víp là do Chính phủ “rót” xuống, nhưng Israel cũng đã và đang thu hút được ngày càng nhiều vốn đầu tư từ nước ngoài để phát triển các công cụ tiên tiến, sử dụng nhằm phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công mạng. Theo IVC, trong năm 2013, vốn đầu tư của 35 doanh nghiệp trong lĩnh vực an ninh mạng tại Israel đã tăng lên 140,9 triệu USD và tổng cộng đạt 388 triệu USD trong 4 năm qua, trong đó các nhà đầu tư nước ngoài chiếm 58% dự án đầu tư ở khu vực tư nhân.

BBC dẫn một báo cáo của hãng an ninh mạng McAffee cho biết, cùng với Phần Lan và Thụy Điển, I-xra-en hiện là một trong 3 quốc gia đứng đầu về khả năng sẵn sàng đối phó các cuộc tấn công mạng, vượt mặt cả Mỹ, Trung Quốc hay Nga.

Theo HOÀNG VŨ (QĐND)