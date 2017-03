Giấy dán tường chống bom, mìn

Nhưng mới đây, các nhà khoa học và kỹ sư thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Quân đội Hoa Kỳ đã phát minh ra một loại giấy dán tường siêu chắc, có thể bảo vệ con người trước những vụ nổ lớn.



“Tấm lưới” an toàn



Các nhà phát minh cho biết, siêu giấy dán tường này làm từ một loại vải được gia cố thêm các sợi Kevlar - một loại vật liệu có độ bền, cứng chắc gấp 5 lần thép, được sử dụng để sản xuất các thiết bị đòi hỏi sức chịu lực cao như cánh buồm và áo giáp chống đạn. Những bức tường được dán loại siêu giấy này là biện pháp rất an toàn với mọi người, bởi khi đó giấy dán tường đặc biệt này sẽ biến thành một tấm lưới “gom” hết những mảnh vỡ từ gạch, đá, vôi, vữa, từ đó hạn chế sức công phá từ các vụ nổ.



Trong một thí nghiệm thực tế được các nhà khoa học tiến hành cho thấy, công dụng bảo vệ tính mạng con người của loại giấy dán tường đặc biệt này trước những vụ nổ bom, mìn là rất lớn. Theo đó, các nhà khoa học dán loại giấy đặc biệt này lên các bức tường được xây bằng những vật liệu khác nhau. Sau đó, các chuyên gia sẽ cho một quả cầu bằng bê tông mô phỏng sức công phá từ một vụ nổ đập vào các bức tường. Khi quả cầu bê tông được đẩy về phía bức tường được xây bằng than xỉ không có giấy dán đặc biệt, bức tường này đã đổ sụp. Còn bức tường được dán giấy có sức chống chịu tốt hơn, nó chỉ bị cong đi khi chịu sự va đập từ quả cầu bê tông và những mảnh vụn từ than xỉ đã được “tấm lưới” thu gom, hạn chế tối đa việc bị bắn ra ngoài. Với thí nghiệm trên bức tường xây bằng gạch đỏ cũng cho kết quả tương tự.





Sử dụng cả tronglĩnh vực dân sự



Lầu Năm Góc cho biết, sau khi có kết quả nghiên cứu thực tiễn từ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quân sự thì giấy dán tường này không chỉ được sử dụng trong lĩnh vực quân sự mà còn mang nhiều ý nghĩa quan trọng trong đời sống dân sự. Đặc biệt là các khu vực hay chịu ảnh hưởng từ thiên tai như bão lụt, động đất… Hiện tại, siêu giấy dán tường này vẫn đang trong thời kỳ nghiên cứu và phát triển. Nó đang được trưng bày cùng 100 sáng kiến khác của các nhà khoa học quốc phòng Mỹ tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quân sự của Lầu Năm Góc.



“Giấy dán tường chống bom, mìn vẫn trong giai đoạn nghiên cứu, phát triển và vẫn chưa có tên gọi chính thức. Nhưng hy vọng trong tương lai gần nó sẽ được sản xuất hàng loạt và được sử dụng trên chiến trường để cứu sống hàng ngàn binh sĩ”, Nick Boone, kỹ sư cơ khí của quân đội Mỹ chia sẻ. Còn ông Justin Bronk, chuyên gia phân tích thuộc Học viện các binh chủng Hoàng gia Anh phân tích: “Về ý tưởng che phủ tòa nhà để giảm nguy hiểm và thương vong từ các mảnh vỡ bắn ra từ các vụ nổ tuy không phải là điều mới, nhưng cái mới và đặc biệt của loại giấy dán tường này là được các đơn vị không phải đặc nhiệm cũng có thể sử dụng dễ dàng, nhanh gọn mà không cần phải hướng dẫn cụ thể…”.

Theo Trần Biên (ANTĐ /Dailymail/Wired)