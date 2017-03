Hàn Quốc bổ nhiệm nhân sự an ninh, quân sự cấp cao mới

Bà Park cũng đề cử ông Han Min-koo, cựu tham mưu trưởng liên quân, làm ứng cử viên để thay thế vị trí ông Kim Kwan-jin tại Bộ Quốc phòng.





Đương kim Bộ trưởng Quốc phòng Kim Kwan-jin được bổ nhiệm vào vị trí cố vấn an ninh, trưởng Hội đồng An ninh quốc gia của phủ tổng thống

Ông Kim sẽ tạm thời kiêm nhiệm công việc cho đến khi đề cử ông Han Min-koo làm Bộ trưởng Quốc phòng được quốc hội Hàn Quốc chính thức phê chuẩn.

Vị trí cố vấn an ninh, trưởng Hội đồng An ninh quốc gia, không cần phải qua phiên điều trần tại được Quốc hội hoặc sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, trong khi đó ứng cử viên Bộ trưởng Quốc phòng phải trải qua các thủ tục này trước khi được bổ nhiệm chính thức.

Phát ngôn viên tổng thống Min Kyung-wook cho biết trong buổi họp báo sáng 1-6 rằng quyết định bổ nhiệm hai nhân sự nhân sự an ninh và quân sự cấp cao cấp mới của Tổng thống Park Geun-hye nhằm đảm bảo khả năng sẵn sàng phòng vệ và tránh các khoảng trống quyền lực trong quân đội và an ninh quốc gia trong tình huống xuất hiện nhiều mối đe dọa cho an ninh quốc gia.

Phát ngôn viên Phủ tổng thống cho hay thêm Phủ tổng thống vẫn còn đang trong quá trình tìm kiếm ứng viên cho vị trí trưởng lực lượng tình báo quốc gia đang bị bỏ trống.

Trước đó, ngày 22-5, Tổng thống Park Geun-hye đã chấp thuận đơn từ chức của Cố vấn An ninh Kim Jang-soo và người đứng đầu cơ quan tình báo Nam Jae-joon.

Hai quan chức này đã phải hứng chịu búa rìu dư luận sau vụ tai nạn chìm phà Sewol ngày 16-4 vừa qua khiến hơn 300 người thiệt mạng.

Theo Quốc Thoại (TTO)