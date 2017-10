Hàn Quốc sắp có bom làm Triều Tiên chìm trong bóng tối

Quân đội Hàn Quốc đang phát triển một loại vũ khí có thể chống lại sự lớn mạnh của năng lực hạt nhân Triều Tiên, một số nguồn tin quân đội Hàn Quốc nói với Yonhap ngày 9-10.



Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc (ADD) vừa phát triển thành công công nghệ sản xuất bom graphite (bom than chì), một loại vũ khí không sát thương có thể triệt hạ hệ thống cung cấp điện của Triều Tiên trong trường hợp có chiến tranh.

“Đã thu thập được tất cả công nghệ để chế tạo bom than chì do ADD phát triển. Giờ chúng tôi có thể chế tạo bom bất kỳ lúc nào” – một nguồn tin quân đội Hàn Quốc khẳng định.



Một loại bom than chì. Ảnh: WIKIPEDIA



Bom than chì, hay còn gọi là “bom tắt điện” có thể được thả bằng máy bay xuống các nhà máy điện. Được thiết kế như một dạng bom chùm, bom than chì này một khi được thả sẽ vỡ ra thành nhiều hộp nhỏ, phát tán các sợi than chì làm chạm mạch các hệ thống cung cấp điện.

Loại bom than chì này được hải quân Mỹ sử dụng lần đầu tiên năm 1991 nhằm làm tê liệt hệ thống cung cấp điện ở Iraq trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh thứ nhất. Đến năm 1999, loại bom này được triển khai đối phó Serbia trong xung đột Balkan. Sau lần sử dụng ở Kosovo, người phát ngôn NATO Jamie Shea cho rằng tác dụng của bom chì chủ yếu là đánh vào tâm lý, rằng mất điện đi cùng với không còn sức mạnh.

Bom than chì là một phần của chương trình phát triển quân sự gần đây của Hàn Quốc, nhằm phát hiện nguy cơ tấn công tên lửa từ Triều Tiên và đánh phủ đầu. Ban đầu Hàn Quốc dự định sẽ hoàn thành chương trình này vào giữa thập niên 2020, tuy nhiên gần đây quyết định đẩy nhanh tiến độ vì tốc độ phát triển vũ khí hạt nhân quá nhanh của Triều Tiên.



Bom than chì được Mỹ sử dụng đầu tiên tại Iraq. Ảnh: REFORMY



Theo thống kê của tổ chức Sáng Kiến giảm đe dọa hạt nhân, từ đầu năm đến giờ Triều Tiên đã thực hiện 19 vụ thử tên lửa, trong đó có 2 vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng bắn đến đất Mỹ. Triều Tiên cũng thử hạt nhân lần 6 với cường độ mạnh nhất trong các lần thử.

Tuy nhiên đến hiện tại quân đội Hàn Quốc vẫn tự tin chưa có dấu hiệu đe dọa gì rõ ràng từ Triều Tiên.

“Chúng tôi chưa phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Triều Tiên sẽ có hành động khiêu khích ngay lập tức. Chúng tôi vẫn tiếp tục giám sát để phòng vệ trước bất kỳ diễn biến nào” – Yonhap dẫn một nguồn tin quân sự Hàn Quốc ngày 9-10.