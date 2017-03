Hé lộ về lực lượng đặc nhiệm bí ẩn nhất nước Mỹ

MARSOC là nơi hội tụ tinh hoa của Thủy quân lục chiến Mỹ. Ảnh: Wikipedia.

So với các đơn vị đặc nhiệm khác của quân đội Mỹ, tuổi đời của

Bộ chỉ huy Lực lượng đặc biệt Thủy quân lục chiến Mỹ (MARSOC) còn khá non trẻ. Ngày 23/11/2003, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Donald Rumsfeld, ký quyết định thành lập đơn vị. Quyết định của người đứng đầu Lầu Năm Góc được đưa ra sau cuộc họp với Bộ chỉ huy các hoạt động đặc biệt của Mỹ (U.S SOCOM).

Ngày 24/02/2006, đơn vị có buổi lễ ra mắt chính thức tại căn cứ thủy quân lục chiến ở Camp Lejeune, bang North Carolina. Đơn vị chính thức tuyển chọn nhân viên và tiến hành các khóa đào tạo đầu tiên từ ngày 06/10/2008. Các đơn vị cơ sở của MARSOC gồm 14 người được tổ chức trong 3 nhóm, một nhóm chỉ huy và 2 nhóm chiến thuật.

Quy trình tuyển chọn và đào tạo khắt khe là những yếu tố giúp MARSOC trở thành một trong những đơn vị đặc nhiệm thiện chiến hàng đầu thế giới. Ảnh: Mycapture.

Theo Armedforces, Navy Seals, Delta, Ranger hay Green Berets là những lực lượng khá nổi tiếng của quân đội Mỹ, trong khi MARSOC lại không được nhiều người biết.

Thế nhưng, không phải thế mà coi thường lực lượng này. Nên nhớ, MARSOC là nơi hội tụ tinh hoa của Thủy quân lục chiến Mỹ. Sự bí ẩn cũng là một phần sức mạnh của lực lượng này.

Tuyển chọn và đào tạo

Để trở thành thành viên của MARSOC, các ứng viên phải trải qua quá trình tuyển chọn rất khắt khe và chỉ dành cho nam giới. Quá trình tuyển chọn gồm 3 bước: sàng lọc hồ sơ, kiểm tra thể chất, đánh giá tâm lý và y tế.

Các ứng viên vượt qua quá trình sàng lọc cơ bản sẽ trải qua chương trình lựa chọn và đánh giá A&S. Chương trình được thực hiện 3 lần mỗi năm tại một địa điểm không tiết lộ và kéo dài trong 3 tuần.

Khóa đào tạo chính thức sẽ kéo dài trong 7 tháng, tập trung vào các kỹ năng thể chất và tinh thần. Mô hình đào tạo được thực hiện theo kiểu tăng dần mức độ khó và ác liệt như trong điều kiện chiến trường. Quá trình này chia thành 4 giai đoạn.

Đào tạo sử dụng ngoại ngữ là yêu cầu bắt buộc với các học viên, để giúp họ thực hiện các nhiệm vụ xuyên biên giới. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo cơ bản, họ tiếp tục trải qua khóa đào tạo nâng cao kéo dài 18 tháng.

Các thành viên sẽ được đào tạo chuyên sâu về một số lĩnh vực mà họ có khả năng như: trinh sát đặc biệt, cận chiến, bắn tỉa, phá cửa. Kỹ năng nhảy dù là yêu cầu không thể thiếu với lính đặc nhiệm.

MARSOC kế thừa và phát huy sức mạnh của đơn vị Raider huyền thoại trong Chiến tranh thế giới thứ 2 (trái). Ảnh: Washingtonpost.

Ngay sau khi thành lập, MARSOC được điều đến Iraq để đánh giá. Họ phối hợp cùng với một số đơn vị khác của SOCOM nhằm tiến hành các hoạt động chiến đấu đặc biệt. Đơn vị đã chứng minh hiệu suất chiến đấu vượt trội và không thua kém các đơn vị đàn anh.

Theo Shadowspear, tính đến năm 2011, đơn vị đảm nhận 19% các nhiệm vụ chiến đấu đặc biệt của Mỹ trên toàn thế giới. Ngày 6/8/2014, Tướng James F. Amos, Tư lệnh Thủy quân lục chiến Mỹ phong tặng đơn vị danh hiệu "Raider".

Raider là một đơn vị đặc nhiệm đổ bộ huyền thoại của Thủy quân lục chiến Mỹ trong Chiến tranh thế giới thứ 2. Việc MARSOC được vinh danh theo đơn vị huyền thoại trong lịch sử đã chứng minh giá trị của họ.

Trang bị vũ khí của MARSOC gồm: Súng lục M1911, súng trường tiến công FN-SCAR, M4A1, tiểu liên HK416, súng phóng lựu M203, M79, súng bắn tỉa chuyên dụng M40A5, M107, tên lửa chống tăng Javelin. Họ còn được trang bị các phương tiện hỗ trợ cho các hoạt động di chuyển trên biển, trên đất liền và trên không.