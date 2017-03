Hơn 80.000 quân Nga tập trận ‘Tổ ong bầu’

- Hôm 17-3, Quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật sửa đổi luật về quy chế đặc biệt với quy định buộc miền Đông Ukraine tổ chức bầu cử địa phương theo luật pháp Ukraine. Lực lượng ly khai đã phản đối và đòi đánh tiếp. Ngày 19-3, Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin đã trao cho Hội đồng Bảo an LHQ dự thảo nghị quyết lên án Ukraine không thực thi thỏa thuận hòa bình Minsk về giải quyết xung đột ở miền Đông Ukraine. Theo AFP, dự thảo nghị quyết của Nga đã dẫn điều 12 của thỏa thuận hòa bình Minsk quy định “cần phải thảo luận và nhất trí về các vấn đề liên quan đến bầu cử địa phương” ở miền Đông Ukraine. Do đó, dự thảo nghị quyết của Nga đã yêu cầu Ukraine phải tham vấn ngay với lực lượng ly khai về tổ chức bầu cử địa phương. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã chỉ trích chính phủ Ukraine vi phạm thô bạo thỏa thuận hòa bình Minsk với ý đồ đưa người của mình chiến thắng trong bầu cử địa phương ở miền Đông. - Ngày 19-3, hội nghị thượng đỉnh 28 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định kéo dài thời hạn cấm vận kinh tế đối với Nga đến cuối năm nay. Lý do được đưa ra là Nga có vai trò rõ ràng trong việc thực thi hoàn toàn thỏa thuận hòa bình Minsk về giải quyết xung đột ở miền Đông Ukraine. EU cũng khẳng định tiếp tục giữ chính sách không thừa nhận Crimea sáp nhập vào Nga. Hội nghị thượng đỉnh EU đã giao cho Cao ủy đối ngoại EU Federica Mogherini từ nay đến tháng 6 phải soạn kế hoạch hành động về công tác thông tin chiến lược nhằm đáp trả tuyên truyền từ Nga. EU ban hành lệnh cấm vận đối với Nga vào ngày 31-7-2014 sau khi EU cáo buộc lực lượng ly khai bắn rơi chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines trên không phận miền Đông Ukraine. Đến ngày 8-9-2014, lệnh cấm vận được tăng nặng thêm với cáo buộc Nga đưa quân và vũ khí hạng nặng vào miền Đông Ukraine (Nga bác bỏ cáo buộc này). 35 cố vấn Anh đã bắt đầu huấn luyện quân sự cho các binh sĩ Ukraine trong hai tháng kể từ ngày 19-3 ở vùng Mykolaiv bên bờ biển Đen. Đây là lần đầu tiên một nước phương Tây huấn luyện quân sự trong thời gian dài cho quân đội Ukraine tính từ đầu xung đột ở miền Đông Ukraine. Mỹ và Ba Lan cũng đã thông báo đưa cố vấn quân sự đến Ukraine làm công tác huấn luyện.