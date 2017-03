IS chế bom chống Nga không kích bằng bao cao su

Đoạn video mà các chiến binh này quay lại và đăng lên mạng cho thấy chúng buộc các thiết bị nổ vào bao cao su được thổi phồng rồi thả lên trời nhằm tấn công các máy bay ném bom Nga cũng như liên minh do Mỹ dẫn đầu.

Theo tờ Mirror, đoạn video được quay lại tại thành phố Idlib của Syria. Hàng chục bao cao su màu trắng với các thiết bị nổ đã bay lên trời, trong số đó có một số quả bom IS đã kích nổ tự động.

Trước đó, máy bay chiến đấu của Nga đã tiến hành các cuộc không kích vào nhiều mục tiêu của IS trên khắp Syria từ hôm 30-9. Vẫn chưa biết liệu "phát minh mới" này sẽ gây cản trở cho chiến dịch không kích của Nga và liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu hay không.