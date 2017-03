Mỹ dùng vũ khí gì để tiêu diệt IS?

Theo National Interest, trong cuộc chiến chống lại IS, Tổng thống Barack Obama đã quyết định tổ chức các cuộc không kích thay vì điều động bộ binh như những cuộc chiến trước đây.

"mục tiêu của chúng tôi đã rõ, chúng tôi sẽ giảm năng lực và tiêu diệt hoàn toàn nhóm khủng bố IS thông qua một chiến lược chống chủ nghĩa khủng bố lâu dài và toàn diện", ông Obama nói.

Tuy nhiên, một số nhà phê bình cho rằng trên thực tế, mục tiêu trong tuyên bố này không hề rõ ràng mà chỉ là lời nói hoa mỹ bởi việc tiêu diệt các tổ chức phi chính phủ là điều không thể.

Vậy Mỹ sẽ đưa những vũ khí gì tham gia trận chiến chống lại IS, National Interest đã liệt kê 5 loại vũ khí sau:

UAV

Giống như mọi cuộc chiến gắn mác chống khủng bố khác, các máy bay không người lái (UAV) vẫn đóng vai trò quan trọng đối với kế hoạch của chính quyền Tổng thống Barack Obama nhằm tiêu diệt IS. Ngoài đảm nhận nhiệm vụ tấn công, vai trò lớn hơn của các UAV trang bị vũ khí là tạo điều kiện cho việc thiết lập đội hình không chiến.

UAV được xem là loại vũ khí quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ.

UAV sẽ cung cấp thông tin tình báo quan trọng cho các chỉ huy Mỹ liên quan tới việc bố trí lực lượng cũng dò la sức mạnh của các lực lượng khủng bố IS và hướng di chuyển của chúng. Khả năng này sẽ ngăn chặn việc IS hoạt động một cách tự do ngay cả chính trong vùng lãnh thổ mà chúng kiểm soát. Thậm chí, thái độ chiến đấu của các tay súng IS cũng sẽ thay đổi trước sự xuất hiện của các UAV nếu IS không có khả năng bắn hạ UAV của Mỹ.

Ngoài ra, các UAV còn chứng minh tính hiệu quả trong việc phát hiện năng lực phòng không của IS. Bởi một số báo cáo cho rằng lực lượng pháo binh của IS đã có khả năng tiêu diệt tiêm kích F-15 của Không quân Mỹ.

Chiến đấu cơ thả bom phóng từ tàu sân bay

Quân đội Mỹ đã sử dụng tiêm kích F/A-18 Hornets, được phóng từ tàu sân bay USS George H.W. Bush trong các cuộc tấn công đầu tiên nhằm tiêu diệt lực lượng IS. Kể từ đó, các chiến đấu cơ F/A-18 liên tiếp được sử dụng trong hàng loạt cuộc tấn công sau này.

Tiêm kích F/A-18 Hornets.

Ngoài F/A-18, các phi công trong lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ còn sử dụng tiêm kích AV-8B Harriers trên tàu sân bay hạng nhẹ USS Bataan để thực hiện các cuộc không kích nhằm vào những vị trí của IS gần con đập Haditha.

Do tính chất cuộc chiến kéo dài, Hải quân Mỹ sẽ còn sử dụng 2 tàu sân bay Bataan và George H.W. Bush cùng các tàu sân bay hạng nhẹ khác và nhóm chiến đấu cơ hoạt động trên tàu sân bay.

Ngay cả Pháp cũng đang có ý định cùng Mỹ phối hợp không kích nhằm vào IS bằng việc triển khai tàu sân bay Charles De Gaulle, chuyên chở theo các máy bay chiến đấu ném bom Rafale.

Máy bay thả bom phóng từ mặt đất

Ngoài sử dụng lực lượng máy bay chiến đấu ném bom hoạt động trên tàu sân bay, Mỹ sẽ tận dụng cả các căn cứ máy bay phóng từ mặt đất trong chiến dịch tiêu diệt IS. Theo đó, các tiêm kích F-15E Eagles của Mỹ đã bay ra ngoài không phận Qatar để thực hiện một số vụ tấn công IS.

Tiêm kích F-15E Eagles của Mỹ.



Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ chuyển sang sử dụng các căn cứ không quân tại Kurdistan để tổ chức không kích. Tuy nhiên, liên quan tới những tranh cãi mang tính chính trị, Mỹ sẽ buộc phải có phương án hạn chế tối đa việc sử dụng các máy bay chiến đấu thả bom.

Trong khi đó, các quốc gia khác cũng sẽ nhanh chóng triển khai lực lượng chiến đấu cơ chở bom. Điển hình, tiêm kích Rafales của Pháp đã được huy động ra ngoài không phận UAE để tham gia các sứ mệnh trinh sát. Sự đóng góp của các quốc gia vùng Vịnh sẽ chủ yếu tới từ lực lượng máy bay dưới mặt đất. Tuy nhiên, mức độ hiệu quả hoạt động của các máy bay này sẽ phụ thuộc gần như hoàn toàn vào thông tin tình báo và hậu cần từ phía Mỹ.

Giới chuyên gia đánh giá cao việc chính quyền của Tổng thống Obama quyết định không điều động bộ binh tham gia cuộc chiến chống lại IS. Một điều rõ ràng là trong những năm qua, ông Obama chưa từng nghĩ tới việc đưa lực lượng đặc nhiệm tới "hỗ trợ bộ binh".

Trong khi đó, UAV và các loại máy bay trinh sát cùng hệ thống vệ tinh được đánh giá là nguồn cung cấp thông tin tình báo đáng tin cậy liên quan tới hoạt động triển khai quân của IS. Song, với một lực lượng dày dặn kinh nghiệm và gian manh như IS, việc che giấu hướng di chuyển và nơi ẩn trú không phải là điều khó khăn.

Do đó, các nhà điều hành quân sự của Mỹ cần có chuyên môn để xác định nên hay không và bằng cách nào quân đội Mỹ tổ chức tấn công các điểm nóng của IS, đồng thời hỗ trợ hoạt động cho các đồng minh quân sự phía dưới mặt đất bao gồm Iraq, Kurd hay Syria tại những khu vực này.

Dựa vào các đồng minh trong khu vực để tổ chức các cuộc không kích cũng đang làm nảy sinh không ít vấn đề. Dù có kinh nghiệm tới đâu, năng lực của các đồng minh trong khu vực vẫn không thể sánh ngang với Mỹ về trang thiết bị quân sự. Do đó, tính hiệu quả các cuộc tấn công cũng sẽ không được như kỳ vọng. Quan trọng nhất, mục tiêu của các cuộc tấn công sẽ bị sao nhãng phần nào khi các đồng minh trong khu vực có những mối quan tâm khác so với Mỹ như việc tiêu diệt một số kẻ thù khác mà Washington không hề quan tâm.

Cho tới nay, vai trò chính thức của các lực lượng bộ binh Mỹ tại Iraq vẫn bị giới hạn. Tuy nhiên, Washington từng sử dụng các nhà điều hành đặc biệt để giải cứu các con tin là công dân Mỹ bị bắt cóc khỏi những căn cứ của IS tại Syria. Điều đáng nói là khi hoạt động của Mỹ chuyển từ phòng vệ sang phản công, nhu cầu triển khai bộ binh ngày càng gia tăng.

Máy bay tiếp dầu

Năng lực tấn công trên không của Mỹ phụ thuộc vào các máy bay tiếp dầu của lực lượng Không quân nước này. Theo đó, KC-135 là một trong những chiếc máy bay tiếp dầu đầu tiên được Mỹ triển khai ngay sau khi Tổng thống Obama quyết định tổ chức các cuộc không kích tiêu diệt IS.

Máy bay tiếp nhiên liệu KC-135giúp các chiến đấu cơ Mỹ duy trì hoạt động trên bầu trời.

Các máy bay tiếp dầu giúp cho lực lượng tiêm kích và giám sát của Mỹ luôn duy trì hoạt động trên bầu trời. Ngay cả, các tàu sân bay của Mỹ cũng cần thường xuyên tiếp nhiên liệu để luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu phản công IS.

Sự hỗ trợ của các máy bay tiếp dầu là vô cùng cần thiết trong bối cảnh việc nhắm bắn các mục tiêu hoàn toàn dựa theo nguồn tin tình báo thời gian thực. Do đó, các máy bay tiếp dầu cho phép lực lượng chiến đấu cơ luôn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nhắm bắn mục tiêu khi có cơ hội hoặc kêu gọi sự hỗ trợ. Nhất là khi, các lực lượng bộ binh của Mỹ chuyển từ phòng thủ sang phản công, công tác hậu cần của Không quân Mỹ sẽ trở nên ngày càng quan trọng.

Chiến lược và chiến thuật

Vũ khí sẽ chỉ đóng vai trò phụ so với chiến thuật và chiến lược được các nhà lãnh đạo Mỹ vạch ra trong cuộc chiến chống lại IS. Mỹ chưa từng công bố đầy đủ phương thức đánh bại IS do quốc gia này vẫn còn mơ hồ về khái niệm tiêu diệt và phá hủy. Bởi cuộc chiến chống lại IS là một cuộc chiến chống lại các tổ chức phi chính phủ. Do đó, trận chiến này sẽ không bao giờ kết thúc bằng việc một bên phải đầu hàng.

Mỹ quyết tâm tiêu diệt nhóm khủng bố IS.

Mục tiêu của các cuộc tấn công mà Mỹ triển khai sẽ chỉ chú trọng vào việc phá hủy năng lực quân sự của IS ở mức nhiều nhất có thể và tăng sức mạnh cho các nhóm đối đầu với IS. Ngoài ra, sức mạnh của Không quân Mỹ sẽ giúp lực lượng Kurd, Iraq và Syria loại bỏ được mối đe dọa hiện nay từ IS và về lâu dài, giảm thiểu năng lực chiến đấu của chúng.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo Tạp chí National Interest. National Interest được thành lập vào năm 1985. Tạp chí thường tập trung vào vấn đề chính sách đối ngoại và những lợi ích quốc gia của Mỹ.

Theo MINH THU/Infonet