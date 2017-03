Mỹ phê chuẩn hợp đồng tên lửa 5,4 tỷ USD cho Saudi

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng cho biết vụ mua bán sẽ giúp ích cho đối tác trọng điểm này của Mỹ tại Trung Đông. Trước đó một ngày, Quốc hội Mỹ đã được thông báo về việc này sau thỏa thuận hạt nhân lớn với Iran. Vụ mua bán được xem là chiêu trấn an của Mỹ về các cam kết an ninh với Ả Rập Saudi.



Trong một tuyên bố của hãng Lockheed Martin cho biết, "Hãng đang hỗ trợ chính phủ Mỹ và Vương quốc Ả Rập Saudi khi họ thảo luận về khả năng bổ sung thêm tên lửa PAC-3 như một gói nâng cấp cho Quân chủng Phòng không Hoàng gia Ả Rập."



Tên lửa PAC-3 của hãng Lockheed Martin

Theo nhà sản xuất, tên lửa PAC-3 có thể đánh chặn máy bay và tên lửa, và hiện đang được sử dụng bởi Hoa Kỳ, Hà Lan, Đức, Nhật Bản, Đài Loan và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã phê duyệt một đợt bán đạn dược cho Ả Rập Saudi trị giá 500 triệu USD.

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho biết số đạn dược này sẽ được tiếp tế cho Lực lượng Lục quân Hoàng gia Saudi để tiếp tục bảo vệ biên giới phía nam khỏi các vụ tấn công của các nhóm dân quân.