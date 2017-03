Mỹ sắp thử nghiệm vũ khí laser tàng hình

Giới chuyên gia quốc phòng Mỹ nói rằng tia laser này có cường độ lên tới 150 kilowatt, không gây tiếng động và hoàn toàn “vô hình”. Nó có khả năng này có khả năng “khoét” một lỗ lớn trên mục tiêu ở khoảng cách vài kilomet trong thời gian chỉ vài giây.

Tháng tới Mỹ sẽ thử nghiệm vũ khí laser tàng hình (Ảnh: DARPA)





Theo báo cáo, vụ thử nghiệm do nhà thầu General Atomics của Bộ Quốc phòng Mỹ thực hiện tại một sa mạc ở bang New Mexico nước này vào tháng tới.

Cường độ tia laser nói trên mạnh hơn 100 lần so với năng lượng cần thiết để làm nóng lò nướng điện tới nhiệt độ 350 độ C. Nó cũng mạnh gấp ít nhất năm lần so với các loại vũ khí laser khác mà quân đội Mỹ từng chế tạo.

Trang tin Defense News cho hay tia laser trên được hình thành bằng phương pháp truyền điện năng thông qua các nguyên tố đất hiếm để kích thích electron và tạo ra năng lượng.

Hãng tin Sputnik News tiết lộ các cuộc thử nghiệm sẽ diễn ra trong vòng 18 tháng tới ở khu thử nghiệm tên lửa Cát Trắng. Tia laser sẽ được bắn vào một loạt các mục tiêu, như pháo binh, súng cối và tên lửa.

Bộ chỉ huy hoạt động đặc biệt của Không quân Mỹ (AFSOC) được cho là đang làm việc với hải quân để xem xét việc trang bị vũ khí laser này cho máy bay chiến đấu trong tương lai gần.

“Đây là một loại vũ khí thầm lặng mà không ai có thể nhìn hoặc nghe thấy” - Trung tướng Bradley Heithold, chỉ huy AFSOC nói với tờ The New York Post.

Ông giải thích rằng ông muốn lắp các loại khí này trên bốn hoặc năm chiến đấu cơ AC-130, loại máy bay thường được sử dụng cho những nhiệm vụ về đêm để bảo vệ các lực lượng hoạt động đặc biệt.



Phát biểu về việc lắp đặt các vũ khí laser, Trung tướng Gen Heithold nói thêm: "Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể làm điều này ngay bây giờ. Khi tôi nói bây giờ, tức tôi đang nói về thời điểm cuối thập kỷ này".

Trung tướng Heithold muốn sử dụng vũ khí laser trên các trực thăng chiến đấu để vô hiệu hóa các thiết bị quân sự của đối phương, các thiết bị thông tin liên lạc hoặc nguồn cung cấp điện.

Ông nói thêm rằng một số công ty khác cũng đang nghiên cứu các loại laser mà có thể phù hợp để sử dụng trên AC-130.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã chi hàng tỉ USD trong nhiều năm qua để phát triển vũ khí laser công nghệ cao, sử dụng khí hoặc chất lỏng để tạo ra các chùm tia năng lượng cường độ lớn. Tuy nhiên, hầu hết các hệ thống này đều nặng nề và đắt đỏ, chưa kể nếu trang bị cho máy bay thì đòi hỏi sau vài lần khai hỏa, nó phải trở về căn cứ để tiếp nhiên liệu.