Nga chuyển giao trực thăng "Kẻ săn đêm" cho Iraq

Ông Hassan Jihad, một thành viên của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Iraq, tuyên bố: "Đến cuối tháng Mười, Nga sẽ cung cấp cho Iraq trang thiết bị trong đó có trực thăng Mi-28NE Night Hunter", trong khi nói rõ rằng các máy bay trực thăng "sẽ được chuyển giao trong những ngày sắp tới".



Theo ông Shaban Tahi, một thành viên khác của Ủy ban Quốc phòng An ninh, nguồn cung cấp vũ khí của Nga cho Iraq sẽ không đảo ngược xu hướng về an ninh nói riêng.



Theo thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD ký năm 2012 giữa Nga và Iraq, Moskva sẽ chuyển giao cho Baghdad hơn 10 chiếc trực thăng Mi-28NE Night Hunter và trang thiết bị vũ khí kèm theo./.





