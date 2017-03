Ngắm hai chuyên cơ dự phòng phục vụ Tổng thống Obama

Nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM tại Đà Nẵng cho biết để phục vụ cho chuyến công du của Tổng thống Mỹ Obama, đoàn hộ tống của Nhà Trắng đã bố trí dự phòng hai máy bay C17 và C32 tại sân bay quốc tế Đà Nẵng để phục vụ chuyến thăm của ông Obama tại Việt Nam khi cần thiết.



Chiếc C17 chở xe cộ, hàng hóa dự phòng phục vụ Tổng thống Mỹ Obama tại sân bay Đà Nẵng. Ảnh: LÊ PHI

Theo đó, hai máy bay này vừa hạ cánh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng vào hôm qua. Trước khi Tổng thống Obama đến thăm Việt Nam với lộ trình bay Nội Bài và Tân Sân Nhất thì đoàn hộ tống của Nhà Trắng còn đưa ra phương án dùng sân bay quốc tế Đà Nẵng làm sân bay dự bị khi cần thiết. Đoàn hộ tống dự bị khá hùng hậu này của Tổng thống Mỹ tại sân bay Đà Nẵng gồm: Nhân viên Nhà Trắng, lực lượng mật vụ, an ninh…





Chiếc C-32 này chở rất đông nhân viên, đoàn hộ tống, an ninh, mật vụ... dự phòng phục vụ Tổng thống Mỹ. Ảnh: LÊ PHI

Theo ghi nhận của Pháp Luật TP.HCM, chiếc máy bay US Air Force (C17) có mặt tại sân bay quốc tế Đà Nẵng chở theo hàng hóa, xe hộ tống, xe phục vụ đoàn, xe an ninh, y tế... phục vụ Tổng thống Obama trong trường hợp có kịch bản khác.





Hai chiếc C17 và C-32 được đậu tại sân bay quốc tế Đà Nẵng để sẵn sàng phục vụ Tổng thống Obama khi cần thiết. Ảnh: LÊ PHI

Trong khi đó, C-32 là phiên bản chở khách quân sự của loại Boeing 757, thuộc Không quân Hoa Kỳ. C-32 chuyên chở các lãnh đạo của Hoa Kỳ tới các địa điểm trên khắp thế giới. Khách hàng chủ yếu là phó tổng thống Hoa Kỳ, khi đó nó sử dụng tên hiệu là "Air Force Two", đệ nhất phu nhân và các thành viên khác của nội các Hoa Kỳ và Nghị viện Hoa Kỳ. Tổng thống Barack Obama, George W. Bush và Bill Clinton có thời điểm đã sử dụng C-32 làm Air Force One.

Theo quan sát của PV, chiếc C-32 này cùng chiếc C17 đang được đậu tại khu vực cạnh công trình xây dựng nhà ga mới, phục vụ APEC 2017 tại Đà Nẵng. Đây cũng là nơi dự kiến đậu đỗ của các chuyên cơ phục vụ các nguyên thủ tới dự APEC 2017 sắp tới. Chiếc C-32 này được bảo vệ bởi các nhân viên an ninh và mật vụ Mỹ. Nhiều xe an ninh và hộ tống được điều động bảo vệ chuyên cơ này. An ninh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng cũng được thắt chặt hơn ngày thường.



Được biết chiếc C17 được phục vụ trong quân đội Mỹ để chở hàng hóa và các vật tư hạng nặng như: xe tăng M1 Abrams, xe Stryker, xe M1117. Tải trọng của C17 là 77.519 kg, chiều dài: 53 m, sải cánh: 51,75 m, chiều cao: 16,8 m. Diện tích cánh của C17: 353 m², trọng lượng rỗng: 128.100 kg, trọng lượng cất cánh tối đa: 265.350 kg.