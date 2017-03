Nhật Bản chiếm ưu thế trong thỏa thuận mua tàu ngầm của Australia

Australia cho biết, nước này sẽ không tổ chức đấu thầu mua một hạm đội tàu ngầm truyền thống mới với giá 25 tỉ đôla Australia (tức 21 tỉ USD). Điều này làm dấy lên đồn đoán rằng một trong những thỏa thuận quốc phòng lớn nhất Châu Á – Thái Bình Dương sẽ vào tay Nhật Bản.

Tàu ngầm Soryu thuộc Lực lượng Tự vệ Trên biển Nhật Bản trong một nhiệm vụ ngoài khơi.

Trong một buổi phỏng vấn trên kênh phát thanh của Australia vào ngày 2/12, Bộ trưởng Bộ Ngân khố Australia Joe Hockey nói rằng nước này đang tìm kiếm một loại tàu ngầm đã được đưa vào hoạt động chứ không phải là những bản vẽ lý thuyết của một vài công ty chế tạo của Châu Âu hay những đề xuất ý tưởng từ hãng đóng tàu Hải quân của chính phủ Australia (ASC) nằm ở bang South Australia.

Khi được hỏi về việc liệu thỏa thuận tàu ngầm này có thể trở thành một cuộc đấu thầu, ông Hockey nói rằng quá trình đó có thể sẽ mất quá nhiều thời gian. Ông nói: “Chúng tôi phải quyết định ngay. Chúng tôi không có thời gian để tiến hành một cuộc khảo sát. Chúng tôi không có thời gian để người ta nói rằng họ có thể chế tạo một thứ trước đây chưa từng tồn tại”.

Dù vậy, phát ngôn viên của ông Hockey sau đó nói rằng một cuộc đấu thầu dành cho một số hãng sản xuất được chọn ra từ trước, và do đó sẽ hoàn thành sớm hơn, vẫn là một lựa chọn. Điều này giúp một số công ty của Đức, Pháp và Thụy Điển còn cơ hội cạnh tranh khi họ đã đưa ra đề nghị cung cấp tàu trước đó.

Một bản kế hoạch quốc phòng lớn sẽ được công bố trong khoảng 6 tháng đầu của năm 2015, trong đó đặt ra những ưu tiên an ninh của Australia, có thể sẽ ảnh hưởng đến cách thức đấu thầu mà chính phủ sẽ áp dụng. Nhưng sự gấp gáp mà ông Hockey đề cập đến nhiều khả năng sẽ có lợi cho phía Nhật Bản, lúc này đang tỏ ra có lợi thế khi đưa ra những tàu ngầm đã chứng tỏ khả năng hoạt động trên biển của mình.

Ngay từ giữa năm nay, nhiều tin đồn đã xuất hiện về việc Canberra đang hướng đến việc mua khoảng 12 tàu ngầm của Nhật Bản mà nếu thành công sẽ trở thành thương vụ bán vũ khí lớn nhất của Tokyo kể từ sau Thế chiến II. Ông Hockey khẳng định rằng Australia sẵn sàng bỏ qua những lời kêu gọi từ bên trong chính phủ và các hãng tàu ngầm Châu Âu nhằm tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng.

Chính phủ Australia đang muốn thay thế 6 tàu ngầm lớp Collins được chế tạo trong nước với một hạm đội có số lượng gấp đôi nhằm chống lại những vấn đề an ninh trong khu vực đang tăng lên và bảo vệ đường ống khí đốt rất quan trọng cho nền kinh tế của đất nước. Chiếc tàu ngầm Collins đầu tiên, vốn đã gặp nhiều vấn đề trong khi hoạt động, dự kiến sẽ ngừng sử dụng trong 12 năm tới.

Tổng thống Barack Obama, Thủ tướng Úc Tony Abbott và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe trong cuộc họp cấp cao G20 diễn ra tại Australia.

Tàu ngầm là trung tâm của cuộc chay đua vũ trang mới ở Châu Á, khi các nước đang muốn củng cố lực lượng sau những động thái có phần mạnh bạo của Trung Quốc về việc khẳng định chủ quyền trên biển Đông, biển Hoa Đông cũng như ở Ấn Độ Dương.

Australia gần đây đã tạo mối quan hệ an ninh chặt chẽ với Nhật Bản, và việc Nhật cũng tham gia vào thỏa thuận tàu ngầm đã thuyết phục Australia sau chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tới Canberra vào tháng 7 năm nay.

Hãng sản xuất ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) của Đức, hãng DCNS của Pháp và SAAB Kockums của Thụy Điện đang vận động với chính phủ của Thủ tướng Tony Abbott để có cơ hội được tham gia đấu thầu.

TKMS đã đưa ra một phiên bản lớn hơn của mẫu tàu ngầm Type 214 của họ, có tên là Type 216, nhằm tối ưu hóa hoạt động trên vùng biển rộng lớn của Australia, nhưng hiện vẫn chưa được chế tạo. DCNS đã đề ra một phiên bản chạy bằng nhiên liệu thường của mẫu tàu ngầm hạt nhân tấn công Barracuda của họ. Công ty Pháp này đã mở một văn phòng ở Canberra vào tháng trước với hi vọng nâng cao cơ hội giành được thỏa thuận này.

Kể từ khi chuyến thăm của Thủ tướng Abe nhằm ký hiệp ước an ninh song phương ở Australia, những đồn đoán về việc Australia sẽ mua tàu ngầm Soryu (Thanh Long) nặng 4.200 tấn của Nhật đã dấy lên. Dù vậy, Thủ tướng Australia đang phải chịu nhiều sức ép từ phía chính phủ khi họ muốn chế tạo loại tàu mới ở trong nước với sự hỗ trợ về thiết kế và kỹ thuật từ nước ngoài. Con đường đó sẽ có lợi cho phía Đức hơn Nhật Bản, bởi kinh nghiệm thiết lập dây chuyền sản xuất của Đức ở Israel và những nơi khác đã được chứng minh.

