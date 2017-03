Những loại vũ khí 'hầm hố' của IS mà Mỹ cần đề phòng

Đa số vũ khí mà lực lượng khủng bố IS có được là nhờ chúng chiếm lại từ lực lượng an ninh Iraq trong các trận chiến trước đó. IS hiện đang có hàng chục chiếc xe tăng chiến đấu T-72 của Nga. Những chiếc tăng này thuộc sở hữu của quân đội Iraq, được nhà lãnh đạo Saddam Hussein mua lại từ Liên Xô thời Chiến tranh Lạnh.



Mặc dù Mỹ và liên quân đã tổ chức vô số các cuộc không kích, các nguồn tin tình báo đánh giá IS hiện vẫn còn đang có ít nhất 10 chiếc tăng T-72 còn đủ khả năng vận hàng trên chiến trường.



IS đang vận hành ít nhất 10 chiếc tăng T-72 của Nga

IS cũng đã chiếm được một số lớn pháo chiến trường 130mm của Nga trong một số trận chiến với quân đội chủ lực Iraq. Có khả năng nhóm khủng bố này đang sở hữu đến 42 pháo 130mm, đặt dưới quyền chỉ huy của một trung tướng thời Saddam Hussein đã về hưu. Số pháo này đã được phân tán ra nhiều địa phương khác nhau để né tránh các cuộc không kích của liên quân Mỹ.

Thêm vào đó, nhóm khủng bố “giàu nhất thế giới” cũng đang có trong tay khoảng 50 pháo lòng ngắn M198, tầm sát thương 50 mét. Đối với quân đội chính quyền Iraq, pháo M198 được đánh giá là loại vũ khí đáng sợ nhất mà IS đang có trong tay.

Ngoài ra, tổ chức này còn đang có nhiều loại vũ khí phòng không như súng phòng không 9K32 Strela-2, hay tên lửa phòng không vác vai Stinger. Những loại súng này dư sức bắn hạ các trực thăng của liên quân.

Tất cả các trực thăng của Không quân Iraq cũng đã được cảnh báo về nguy cơ bị súng phòng công ZU-23-2 triệt tiêu. This trng năm 2014, giới chức quân sự nước này đã xác định được 3 trực thăng bị bắn rơi bởi súng ZU-23-2.

Không những thế, các báo cáo tình báo xác định IS đã cho vận hành hệ thống tên lửa chống tăng HJ-8 của Trung Quốc với độ chính xác lên đến 90%. Nhóm này cũng xài đến cả “đồ Mỹ” vì đã cướp được một số lượng xe quân sự Humvee mà Lầu Năm Góc từng cung cấp cho quân đội Iraq.

Không dừng lại ở đó, hồi giữa năm nay, đã bắt đầu nhen nhóm những thông tin khẳng định IS sử dụng vũ khí hóa học để đánh lại lực lượng dân quân người Kurrd trên chiến trường thành phố Kobani và một số vùng tại phía Bắc Iraq.