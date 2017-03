Những mẫu xe tăng chiến đấu mạnh nhất hiện nay

Theo Hoài Linh (VNN)



Việc xếp hạng xe tăng được dựa trên khả năng bảo vệ, hỏa lực, độ chính xác và chuyển động của nó. Tất cả những xe tăng được đề cập dưới đây đều đặc biệt mạnh mẽ và có khả năng tàn phá cao, song chưa một chiếc nào từng chạm trán nhau trong các chiến dịch quân sự. Các phân tích đều dựa trên đặc điểm kỹ thuật và dữ liệu có sẵn.Những xe tăng trong danh sách này hiện đang được sử dụng, không có loại nào đang trong kế hoạch chế tạo hay mới chỉ là vật mẫu.Hiện thời, những mẫu xe tăng mạnh nhất trên thế giới bao gồm:Đây là phiên bản gần đây của xe tăng đã được thử thách và thành công Leopard 2. Loại mới này có thêm vỏ sắt và được nâng cấp các linh kiện điện tử.Xe tăng Leopard 2A7 được bảo vệ chắc chắn trước các mối đe dọa trong cuộc chiến thông thường và ở đô thị. Loại xe tăng này có hỏa lực chính xác hơn, bắn xa hơn những loại khác do súng của nó rất mạnh và có hệ thống kiểm soát bắn tiên tiến. Dù trọng lượng tăng, song khả năng chuyển động của xe tăng này cũng được cải thiện nhờ việc nâng cấp các bộ phận.Hiện không có kế hoạch sản xuất Leopard 2A7. Đức chỉ dự định nâng cấp 50-150 chiếc Leopard 2 thành mẫu 2A7. Ả-rập Xê út đang đặt hàng 200 chiếc xe tăng loại này.Hiện thời xe tăng Báo đen là một trong những xe tăng chiến đấu hiện đại nhất thế giới, đánh bại những xe tăng mà Triều Tiên hoặc Trung Quốc đang có. Ngoài ra, cho tới giờ, nó là chiếc xe tăng chiến đấu đắt tiền nhất.Xe tăng này dùng lớp giáp sắt tổng hợp và có hệ thống bảo vệ chủ động, được trang bị động cơ diesel mạnh mẽ.Xe tăng mới này của Hàn Quốc đang trang bị súng 120mm mới nhất của Đức, tương tự loại dùng trên xe tăng Con báo 2A6 và 2A7. Nó còn có hệ thống kiểm soát hỏa lực tiên tiến có thể phát hiện, lần theo và tự động bắn vào các mục tiêu to cỡ một chiếc xe, hoặc trực thăng bay thấp mà không cần người điều khiển.Đây là một trong những loại xe tăng chiến đấu đáng sợ nhất. M1A2 có khả năng bảo vệ đặc biệt, chống lại mọi vũ khí chống tăng nổi tiếng.Loại xe tăng này sử dụng lớp giáp tiên tiến, được củng cố bằng các lớp uranium rỗng và sở hữu công nghệ, cũng như lớp giáp sắt đặc biệt.Hiện Mỹ đang sử dụng hơn 1.500 chiếc M1A2, Kuwait dùng 218 chiếc và Ả rập Xê út dùng 373 chiếc.Challenger 2 được xem là một trong những loại xe tăng có hệ thống phòng vệ tốt nhất thế giới, đảm bảo khả năng sống sót cao cho kíp lái. Nó có khả năng bảo vệ cao, chống lại sự tấn công trực tiếp của các loại vũ khí.Động cơ của chiếc Challenger 2 yếu hơn so với các đối thủ phương Tây và di chuyển không nhanh như các loại xe tăng khác. Tuy nhiên, nó nổi tiếng về độ tin cậy của máy móc.Hiện thời Anh đang sử dụng 386 chiếc Challenger và Oman dùng 38 chiếc.Merkava Mk.4 là một trong những mẫu tăng được bảo vệ tốt nhất trên thế giới. Loại này có một thiết kế khác thường với phần động cơ gắn ở phía trước, giúp tăng khả năng bảo vệ và khả năng sống sót cho kíp lái nếu nó bị hạ gục. Khi không chở theo vũ khí, xe tăng này có thể chở tới 10 người.Xe tăng loại này được trang bị hệ thống hỏa lực mới, gồm cả những tính năng hiện đại.Khả năng di chuyển của loại Merkava Mk.4 chỉ ở mức trung bình do nó quá nặng dù có một động cơ mạnh.Hiện chỉ có Israel dùng xe tăng này và nó không dành để xuất khẩu.Xe tăng TK-X hay Type 10 là mẫu mới nhất được Nhật phát triển. Nó được đưa vào sử dụng năm 2012. Hiện thời, đây là một trong những xe tăng chiến đấu hiện đại nhất thế giới.Hiện, Nhật đang sử dụng 12 chiếc xe tăng loại này và không có nước nào khác sở hữu TK-X do luật pháp Nhật cấm xuất khẩu các thiết bị quân sự.