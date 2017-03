Phi đội trực thăng và thủy phi cơ huấn luyện bay

Lực lượng tham gia huấn luyện gồm cán bộ, phi công, nhân viên kỹ thuật Phi đội trực thăng EC-225 và Phi đội Thủy phi cơ DHC-6 thuộc Lữ đoàn 954 Không quân Hải quân. Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân và Chuẩn đô đốc Lê Minh Thành, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã gặp gỡ, động viên, giao nhiệm vụ cho hai phi đội và trực tiếp đi trên máy bay EC-225.

Đối với máy bay EC-225 thực hiện nội dung huấn luyện bay gồm: Bay vòng kín sân bay; bay cất và hạ cánh tại sở chỉ huy Quân chủng Hải quân (Hải Phòng); Lữ đoàn 147 Hải quân và Đoàn an điều dưỡng 22 Hạ Long (Quảng Ninh). Thủy phi cơ DHC-6 huấn luyện nội dung bay từ Kiến An (Hải Phòng) đến Lữ đoàn 126 Đặc công Hải quân và vùng biển đảo Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tại hai địa điểm này, Phi đội DHC-6 đã thực hiện nội dung bay cất và hạ cánh trên sông Giá và trên vùng biển đảo Tuần Châu. Trong quá trình bay, cả hai phi đội đều kết hợp huấn luyện các nội dung khác theo kế hoạch. Kết thúc buổi huấn luyện, cả hai phi đội đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

Đây là lần đầu tiên Quân chủng Hải quân tổ chức huấn luyện bay cho Phi đội EC-225 và Phi đội Thủy phi cơ DHC-6 tại khu vực Hải Phòng và Quảng Ninh. Với kết quả này đã khẳng định trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ, phi công, nhân viên kỹ thuật của hai phi đội trong công tác huấn luyện, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc trong tình hình mới.

Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật động viên phi công, nhân viên kỹ thuật Phi đội EC-225 trước giờ bay

EC-225 huấn luyện bài bay hạ cánh tại Hạ Long

Máy bay trực thăng EC-225 mang số hiệu VNT 769

Thủy phi cơ DHC -6 mang số hiệu VNT-777 Thủy phi cơ DHC -6 huấn luyện cất hạ cánh trên biển Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật chúc mừng phi công đã hoàn thành bài bay tại trụ sở Chỉ huy Quân chủng Hải quân



Theo Đàm Duy Khánh (QDND)