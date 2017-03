Quân chủng Hải quân xây dựng lực lượng tự vệ biển

Đến nay đã có 11 trong số 15 đơn vị tự vệ tổ chức tập huấn cho cán bộ và huấn luyện chiến sĩ tự vệ năm thứ nhất và thứ hai.

Phòng Quân sự địa phương (QSĐP-Bộ Tham mưu Quân chủng Hải quân) tổ chức kiểm tra nắm tình hình biên chế, huấn luyện, hoạt động của các đơn vị tự vệ, các Ban QSĐP 4 vùng hải quân, để tham mưu, chỉ đạo phù hợp.



Giờ luyện tập thể dục của Đại đội 2, Tiểu đoàn 472, Lữ đoàn 147. Ảnh minh họa: Bảo Hải quân

Đến nay đã có 11 trong số 15 đơn vị tự vệ tổ chức tập huấn cho cán bộ và huấn luyện chiến sĩ tự vệ năm thứ nhất và thứ hai. Cơ quan QSĐP các cấp trong Quân chủng đã xây dựng kế hoạch, phối hợp hiệp đồng với 28 tỉnh, thành phố ven biển khảo sát, đăng ký, sẵn sàng huy động nhân lực, tàu, thuyền phục vụ nhiệm vụ. Các đơn vị tự vệ biển sẵn sàng chiến đấu cao, tổ chức tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn cơ quan, doanh nghiệp; phòng, chống cháy, nổ; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; hỗ trợ ngư dân, bảo đảm an toàn, an ninh trên biển.

Theo HƯƠNG HỒNG THU (Quân đội nhân dân)