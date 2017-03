Quân đội Mỹ sẽ sử dụng “xe bay”

Gần đây, Malloy Aeronautics, một công ty có trụ sở đặt tại Anh đã công khai phát triển một loại phương tiện bay mang tên hoverbike (Tạm dịch là xe máy bay hoặc moto bay). Họ còn thậm chí còn vận động gây quỹ thông qua Kickstarter - một công ty huy động vốn đại chúng trong vài năm vừa qua.Dự án này thực sự mang tính chất toàn cầu khi phương tiện mà Malloy đang phát triển sản xuất được giới quốc phòng toàn thế giới đặc biệt quan tâm. Mới đây nhất, nhiều trang mạng đã đưa tin, Bộ quốc phòng Mỹ đã hoàn tất một thỏa thuận hợp tác với Malloy để mang chiếc xe “bay” này về phục vụ quân đội Mỹ.Có vài lý do khiến Bộ Quốc phòng Mỹ đặc biệt quan tâm đến hoverbike. Thứ nhất, cánh quạt của loại xe máy bay này được cách ly hoàn toàn với người ngồi lái, nên có độ an toàn cao. Thứ hai, mức giá để mua một chiếc hoverbike rẻ hơn nhiều nếu đem so sánh với máy bay trực thăng. Thứ ba cũng là điều quan trọng nhất, phương tiện bay này rất linh hoạt trong không gian hẹp với thiết kế nhỏ hơn nhiều so với một chiếc xe hơi. Tính linh hoạt của nó còn được thể hiện ở khả năng điều khiển từ xa không người lái khi cần thiết.Bước đầu tiên trong thỏa thuận giữa Bộ quốc phòng Mỹ và Malloy là hợp tác sản xuất ra một mẫu hoverbike hoàn chỉnh với đầy đủ tính năng đạt tiêu chuẩn quân sự. Từ đó, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ thảo luận để đưa ra những phương án mang tính chất sử dụng phương tiện này cho quân đội. Và kể từ thời điểm này, hãng sản xuất Malloy sẽ không được phép thương mại hóa phương tiện bay này hay bán nó cho bất cứ một cá nhân hay tổ chức nào khác.

Theo Yến Sào (ANTĐ /Theverge)