Sức mạnh quân sự NATO đang 'đi' sau Nga

NATO lạc hậu 25 năm



Tướng Han Lô-tha Đôm-ruê-dơ cho rằng trong nhiều năm trước, NATO có sự đầu tư mạnh cho lĩnh vực công nghiệp quốc phòng nhưng thời gian gần đây, do những khó khăn về kinh tế cũng như cách nhìn nhận vấn đề an ninh, chính trị có những thay đổi, các nước NATO không đầu tư mạnh cho lĩnh vực này. Lực lượng vũ trang của khối này giảm 25% trong thời gian qua. Trong khi đó các lực lượng vũ trang Nga đang được hiện đại hóa một cách cơ bản, có lộ trình rõ ràng. “Hiện nay, cán cân sức mạnh vũ khí đang nghiêng về Nga” - tướng Han Lô-tha Đôm-ruê-dơ nói. Tướng Han Lô-tha Đôm-ruê-dơ nhấn mạnh kể từ thời điểm Tổng thống Nga Vla-đi-mia Pu-tin (Vladimir Putin) lần thứ hai trở thành tổng thống Nga, đầu tư của Nga vào lĩnh vực quốc phòng rất được chú trọng, do đó lực lượng vũ trang Nga hiện được trang bị nhiều loại khí tài hiện đại. Tướng Han Lô-tha Đôm-ruê-dơ đánh giá: "Trang bị vũ khí, khí tài Nga hiện đại, linh hoạt và thiện chiến".

Xe tăng T-90MS của Nga tham gia diễn tập. Ảnh: army-technology.com

Nhận định về cán cân Nga-NATO trong tương lai, theo tướng Han Lô-tha Đôm-ruê-dơ, trong trường hợp cán cân thay đổi, NATO phải bắt đầu đàm phán với Nga về giải trừ quân bị. Nếu thất bại thì liên minh này cần một lần nữa bắt tay xây dựng để mở rộng lực lượng quân sự nhằm giữ thế cân bằng. Trong trường hợp cần thiết làm theo kịch bản thứ hai, đòi hỏi NATO phải hiện đại hóa cơ bản lực lượng vũ trang và đổi mới kỹ năng tác chiến và công nghệ kỹ thuật-quân sự đã bị lạc hậu mất 25 năm. Tướng Han Lô-tha Đôm-ruê-dơ nhấn mạnh, mọi cải cách của NATO sẽ bắt đầu từ hệ thống phòng không.

Công nghiệp quốc phòng-thế mạnh của nước Nga

Lo ngại của NATO không phải không có cơ sở khi mới đây báo chí Nga đã công khai những kế hoạch tăng cường sức mạnh quân sự của Nga trong năm 2016. Đài Sputnik của Nga mới đây cũng không giấu giếm rằng, trong năm 2016, Nga vẫn sẽ đẩy mạnh công nghiệp quốc phòng và các thương vụ vũ khí.

Theo "Dự báo về hoạt động quân sự của Nga trong năm 2016" mà hãng tin RIA Novosti vừa công bố, các hướng chính của hoạt động này xuất phát từ những ưu tiên mà Tổng Tư lệnh tối cao V.Pu-tin đã đặt ra cho các lực lượng vũ trang và Tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Liên bang Nga. Trong năm 2016, nước Nga sẽ bắt đầu thực hiện chương trình nhà nước hỗ trợ cho ngành công nghiệp quốc phòng, sẽ chế tạo các mẫu vũ khí mới cho lực lượng hàng không vũ trụ, hải quân và lực lượng tên lửa chiến lược.

Cụ thể, lực lượng tên lửa chiến lược dự kiến sẽ được trang bị tổ hợp tiên tiến nhất RS-26 "Rubezh" với tên lửa nhiên liệu rắn đồng thời tiếp tục công việc chế tạo tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu lỏng (MBR) "Sarmat". Năm 2016, Nga cũng sẽ tái tạo các hệ thống tên lửa đường sắt (BZHRK) với MBR "Yars" để đưa vào trang bị cho quân đội vào năm 2019 và tiếp tục sử dụng ít nhất cho đến năm 2040. Hải quân Nga sẽ được bổ sung một loạt tàu nổi. Hạm đội Biển Bắc sẽ có thêm tàu khu trục hiện đại "Đô đốc Gorshkov" trong khi Hạm đội Biển Đen sẽ được nhận tàu khu trục "Đô đốc Grigorovich" và tàu ngầm nguyên tử đa năng "Kazan" dự án 885 "Yasen". Hạm đội Biển Đen sẽ có một nhóm hoàn chỉnh 6 chiếc tàu ngầm diesel-điện thuộc dự án 636 "Warszawianka".

Trong năm 2016, các lực lượng vũ trang Nga sẽ được trang bị hai hệ thống tên lửa chiến thuật phản ứng nhanh "Iskander-M". Hệ thống này vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện, trong đó bổ sung thêm 4 tên lửa đạn đạo-phòng không và 1 tên lửa hành trình. Nga cũng sẽ tổ chức thử nghiệm cấp nhà nước hệ thống phòng không tầm ngắn "Sosna" để chuẩn bị đưa vào sử dụng thay thế cho các hệ thống "Strela-10M" hiện nay.

Xe tăng và xe bọc thép cũng được đặc biệt chú trọng khi quân đội Nga ngày càng tham gia nhiều vào các chiến dịch quân sự quy mô toàn cầu. Ngành công nghiệp quốc phòng Nga sẽ sản xuất hàng loạt vũ khí và thiết bị quân sự trên cơ sở các loại vũ khí trứ danh như: "Armata", "Bumerang", "Kurganets" và "Taiphun". Theo đó, thử nghiệm "Armata" T-14 sẽ được hoàn tất. Xe tăng chiến đấu bộ binh T-15 trên cơ sở "Armata" sẽ chính thức đi vào sản xuất năm 2016-2017, ngay sau khi hoàn thành thử nghiệm cấp nhà nước. Một nền tảng đa năng khác là "Kurganets" có thể trở thành cơ sở thống nhất để sản xuất một loạt xe chạy xích, từ xe thiết giáp BMP cho tới pháo tự hành 122mm. Nga cũng đang có kế hoạch thử nghiệm loại xe thiết giáp "Bumerang" trong các binh chủng khác nhau.

Không quân Nga sẽ tiếp tục công việc hiện đại hóa triệt để máy bay ném bom chiến lược Tu-160. Ngoài ra, lực lượng này cũng đang có kế hoạch hoàn thành thử nghiệm cấp nhà nước loại máy bay Sukhoi PAK FA T-50. Bộ Quốc phòng Nga cũng sẽ ký hợp đồng về trang bị cho lực lượng không quân các máy bay MiG-35 hiện đại nhất. Riêng máy bay trực thăng vận tải Ka-62, có khả năng hoạt động trong vùng Bắc Cực, sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt. Trong năm 2016, Lực lượng hàng không vũ trụ (VKS) sẽ được trang bị các hệ thống phòng thủ ra-đa mới, cũng như hệ thống phòng không mới và các hệ thống phòng thủ tên lửa có khả năng phát hiện các mục tiêu ở địa bàn rộng. Năm trung đoàn phòng không và phòng thủ tên lửa sẽ được tái trang bị hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 "Triumph". Ngoài ra, VKS sẽ là binh chủng đầu tiên của quân đội Nga hoàn toàn chuyển sang các phương tiện kỹ thuật số hiện đại.

Theo HOA HUYỀN (QĐND)