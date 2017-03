Taliban tấn công một căn cứ hậu cần của Mỹ ở Afghanistan

Hiện trường một vụ tấn công của Taliban nhằm vào khu hậu cần của NATO ở Afghanistan. (Nguồn: AFP/TTXVN)



Đây là vụ tấn công thứ ba nhằm vào căn cứ này trong vòng một năm qua.Một nguồn tin an ninh giấu tên nêu rõ: "Rạng sáng 19/6, nhóm phần tử vũ trang Taliban gồm 4 hoặc 5 tên được trang bị áo chứa bom, súng phóng lựu cùng các vũ khí tối tân đã đột kích một căn cứ liên quân ở thị trấn biên giới Torkham."Nguồn tin này cho biết ba tên đã bị lực lượng an ninh tiêu diệt, đồng thời một người lái xe tải bị thương trong vụ giao tranh này và hiện chưa rõ con số thương vong của lực lượng an ninh.

Sau vụ tấn công trên, người phát ngôn được cho là của phong trào Taliban Zabihullah Mujahid đã tuyên bố thừa nhận tiến hành vụ tấn công này./.

(Theo Vietnam+)