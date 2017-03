Tên lửa Nga 'cảnh tỉnh' Mỹ

Khi quả tên lửa đầu tiên được sử dụng, chiến dịch của Nga tại Syria đã hứng chịu chỉ trích nặng nề từ Mỹ và đồng minh. Trong lần khai hỏa 26 tên lửa hành trình từ biển Caspi, Moscow cũng hứng chịu các chỉ trích tương tự.



Dù ngoài mặt thì phủ nhận nỗ lực chống IS của Moscow, các sĩ quan quân sự Mỹ đều bị màn trình diễn tên lửa của Nga mê hoặc.

“Đây là một lời cảnh tỉnh đối với chúng tôi rằng (Mỹ) không hề độc tôn về năng lực quân sự” - Eric Wertheim, chuyên gia phân tích quân sự Mỹ, trả lời Daily Beast.

Trong khi tên lửa đối đất SS-N-27 trước đây của Nga có tầm bắn chỉ khoảng 240 km, tên lửa thế hệ mới SS-N-30 có thể khai hỏa ở khoảng cách 1.610 km, bay xuyên Iran, Iraq trước khi đánh phá căn cứ IS tại Syria.



Giới quân sự càng đứng ngồi không yên khi loại tên lửa tầm xa nguy hiểm này lại được khai hỏa trên các chiến thuyền hạng nhẹ.

SS-N-30 có sức mạnh ngang ngửa tên lửa Tomahawk của Mỹ, vốn phải được khai hỏa trên các chiến thuyền dài 150 m. SS-N-30 chỉ đòi hỏi một chiến thuyền dài 60 m. "Chiến thuyền nhỏ, hỏa lực to” - Wertheim bình luận.

Các cuộc tấn công của Nga đã gây cho thiệt hại nặng nề cho IS với 140 công trình quân sự IS đã bị triệt hạ. Tên lửa của Nga tỏ ra hiệu quả hơn nhiều so với các chiến dịch của Mỹ và đồng minh.