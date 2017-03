Tên lửa Triều Tiên chĩa vào Úc?

Theo Sputnik, Vincent K. Brooks, tư lệnh của Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, nói với Bộ trưởng Ngoại giao Úc Julie Bishop rằng, Úc đang có nguy cơ nằm trong tầm ngắm của một cuộc tấn công hạt nhân do Triều Tiên tiến hành.

Việc Triều Tiên đe dọa Úc, một đồng minh của Mỹ, là khá mới mẻ vì thường Bình Nhưỡng chỉ nhắm vào Mỹ và Hàn Quốc, nhất là trong bối cảnh hai quốc gia này tiến hành tập trận chung mà Bình Nhưỡng xem là cuộc tập dượt cho một cuộc xâm lăng.



Một tên lửa được mô phỏng từ tên lửa Triều Tiên trong một cuộc tuần hành phản đối vụ thử hạt nhân của Triều Tiên tại Đài tưởng niệm Chiến tranh Triều Tiên ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ The Australian, Ngoại trưởng Úc Bishop đã tiết lộ thông tin về việc đại tướng Vincent đã cảnh báo với bà. Bà nói rằng: “Triều Tiên đang nỗ lực phát triển công nghệ tối tân khi nước này liên tục thử tên lửa đạn đạo có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân. Rủi to an ninh không chỉ trên bán đảo Triều Tiên mà còn trong khu vực của chúng ta, trong đó có cả Úc”- bà Bishop nói.



Tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan của Bình Nhưỡng có tầm bắn hơn 4.000 km. Trong khi đó, tờ Australian cho hay TP Cairns của bang Queensland, Úc cách Triều Tiên khoảng 6.437 km và có thể trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công hạt nhân của Bình Nhưỡng nếu nước này có thể phát triển tầm bắn tên lửa lên 7.242 km, theo Sputnik.

Seoul và Washington đã chọc giận Triều Tiên bằng các cuộc tập trận quân sự chung. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đe dọa trả đũa “không thương tiếc” nếu chủ quyền nước này bị xâm phạm, rằng Triều Tiên sẽ biến Mỹ thành “tàn tro”.

Sau chuyến thăm châu Á, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ám chỉ rằng Washington đã chuẩn bị hành động quân sự nhằm vào Triều Tiên nếu các hành động khiêu khích từ nước này cứ tiếp diễn.

Ông Tillerson cho hay “chính sách kiên nhẫn chiến lược” của Mỹ được triển khai dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama đã chấm dứt, rằng 20 năm “ngoại giao và các nỗ lực khác” đã thất bại.

Có ý kiến cho rằng Bình Nhưỡng có thể tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân thứ sáu trong tháng này nhằm gắn đầu đạn hạt nhân vào tên lửa tầm xa. Triều Tiên đã thực hiện hai vụ thử hạt nhân và hơn 25 vụ phóng tên lửa trong năm qua.