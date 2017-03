Trung Quốc đặt radar, máy bay không người lái sát biên giới Myanmar

Trong những năm gần đây ở Trung Quốc vấn đề tội phạm đã gia tăng xuyên biên giới, đặc biệt là tội phạm buôn bán ma túy ở khu vực Tân Cương và Vân Nam.

Theo Thời báo Kinh tế, ông Mao Weichen thuộc Viện Tây Nam Công nghệ và Vật lý tại Thành Đô cho biết: "Tội phạm xuyên biên giới ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn, chúng không còn lo sợ việc tuần tra và bắt giữ của lực lượng cảnh sát biên giới. Vì vậy các cơ quan quốc phòng biên giới đang chuyển tầm quan sát của họ vào bộ máy công nghệ cao này".



Trung Quốc triển khai radar dọc biên giới Myanmar

"Công nghệ cao" mà ông Mao Weichen nói đến bao gồm một hệ thống giám sát biên giới tích hợp sử dụng cả máy bay do thám và giám sát radar tinh vi để phát hiện hoạt động dọc biên giới. "Hệ thống của chúng tôi đã được thông qua bởi các đơn vị biên phòng ở Tân Cương, Tây Tạng, Vân Nam và nhiều khu vực khác để ngăn nạn vượt biên bất hợp pháp và buôn bán ma túy" - ông Mao nói.

Hệ thống này hoạt động như một mạng lưới giám sát khổng lồ, thông báo cho biên phòng Trung Quốc trên mặt đất khi có dấu hiệu đầu tiên của hoạt động biên giới trái phép. "So với các mạng lưới giám sát biên giới truyền thống mà chủ yếu phụ thuộc vào camera an ninh, hệ thống của chúng tôi có phạm vi rộng hơn và dày đặc hơn nhờ việc sử dụng các máy bay do thám và sóng âm" - ông Mao nói thêm.



Biên giới Trung Quốc - Myanmar đang đối mặt với nạn vượt biên trái phép và buôn lậu ma túy

Bắc Kinh đang lo ngại trước những nguy cơ từ các phần tử của Phong trào Hồi giáo Đông Turkistan, một nhánh của al-Qaeda. Nhóm này đã gây ra một số vụ tấn công ở Tân Cương. Phó Chủ tịch Trung Quốc Lý Nguyên Triều cũng được dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề an ninh với các nhà lãnh đạo Ấn Độ khi ông đến thăm vào tháng tới.

Việc Trung Quốc triển khai hệ thống giám sát dọc biên giới đất liền cũng khiến nhiều người cho rằng các radar này sẽ sớm được triển khai tại các khu vực ven biển trong tương lai.