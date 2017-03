Trung Quốc thử tên lửa đạn đạo DF-41 lần 3, Mỹ choáng váng

Trung tá Jeff Pool, người đại diện của Lầu Năm Góc cho biết: “Chúng tôi mong muốn các đối tác Trung Quốc sẽ minh bạch hoá các hoạt động đầu tư và mục đích quốc phòng, nhằm tránh gây hiểu nhầm".

Tên lửa đạn đạo DF-41 Tên lửa DF-41 có thể sẽ được triển khai ngay vào đầu năm 2015 và tầm hoạt động của nó có thể vươn tới toàn châu Mỹ, theo tài liệu của Uỷ ban Kinh tế và An ninh Trung – Mỹ trích dẫn bởi Washington Free Beacon. Nhiều chuyên gia cho rằng Trung Quốc có thể sử dụng tên lửa này để tấn công các thành phố lớn của Mỹ trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Số đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc được cho là sẽ gia tăng đáng kể do sự phát triển của các tên lửa mang được nhiều đầu đạn mới. Hiện tại, Trung Quốc đã triển khai 240 đầu đạn hạt nhân. Mỹ nên cải thiện hệ thống phòng thủ và hiện đại hoá lực lượng hạt nhân của mình như Trung Quốc đang làm, ông Larry Wortzel, cựu nhân viên tình báo quân sự về các vấn đề Trung Quốc, cho hay. Washington sẽ tự giết chết mình nếu tiếp tục cắt giảm số lượng đầu đạn hạt nhân, do Trung Quốc thì đang mập mờ trong kế hoạch phát triển hạt nhân của mình trong khi Nga cũng tuyên bố sẽ hiện đại hoá các chương trình vũ khí hạt nhân và sản xuất nhiều loại tên lửa mới bất chấp Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân tầm trung (INF). Mỹ hiện đang có khoảng 1.652 đầu đạn hạt nhân chiến lược nhưng đã từ bỏ MIRV kể từ khi tên lửa Minuteman III được nâng cấp. Teng Jianqun, một nhà nghiên cứu tại Học viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc nhận định rằng Mỹ lo sợ bài thử nghiệm phóng DF-41 từ MIRV của Trung Quốc do Washington nghĩ rằng Trung Quốc có thể sẽ thay đổi chính sách hạt nhân và dùng loại tên lửa này tấn công Mỹ nếu xảy ra tranh chấp. Mỹ và Trung Quốc đã kí bản ghi nhớ về sự thấu hiểu và trao đổi thông tin giữa các hoạt động quân sự quy mô lớn. Theo Đặng Vũ (ANTĐ / Wantchinatimes)