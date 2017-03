Truyền hình Nga vô tình tiết lộ vũ khí bí mật mới

Trong cuộc họp diễn ra hôm 9-11 tại Sochi dưới sự chủ trì của Tổng thống Nga Vladimir Putin, kênh truyên hình NTV và Channel One do Điện Kremlin kiểm soát khi quay đã vô tình lướt qua một tài liệu tuyệt mật chứa các bản vẽ và thông tin chi tiết về hệ thống vũ khí mới với tên gọi Status-6. Hệ thống này do Rubin, công ty chế tạo tàu ngầm hạt nhân có trụ sở ở St. Petersburg, thiết kế, theo AFP.



Tài liệu về vũ khí bí mật mới của Nga vô tình bị tiết lộ. Nguồn: Washington Free Beacon

Theo Washington Free Beacon, Status-6 là ngư lôi hạt nhân phóng từ tàu ngầm, sẽ tạo ra "các vùng ô nhiễm phóng xạ rộng lớn, khiến hoạt động kinh tế và quân sự không thể diễn ra ở những nơi này trong một khoảng thời gian dài", tài liệu ghi rõ.

“Nhiều thông tin bí mật đã vô tình lọt vào ống kính camera, vì vậy sau đó nó đã được xóa” - hãng Interfax dẫn lời phát ngôn viên của Tổng thống Vladimir Putin -ông Dmitri Peskov nói - “Chúng tôi hy vọng chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa”.