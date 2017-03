Ukraine tung vũ khí bí mật vì cuộc đàn áp

Xe tăng T-64BM ở khu vực khu dân cư Schastie.

Quân đội Ukraine đã huy động đội quân T-64BM Bulat khi tiến hành chiến dịch đặc biệt đàn áp các điểm nóng ở ngoại ô Lugansk và các thị trấn ngoại ô của thành phố, nơi lực lượng ly khai đang nắm quyền kiểm soát.

Т-64BM Bulat là xe tăng chủ lực của Ukraine và là bản nâng cấp của xe tăng Liên Xô Т-64А/B/BV, do Viện thiết kế chế tạo máy mang tên A.A. Morozov phát triển, được Nhà máy ZTM mang tên V.A. Malyshev tiến hành hiện đại hoá.

So với các phiên bản trước đó của Т-64, xe tăng mới có sức mạnh chiến đấu, sức cơ động và khả năng bảo vệ được cải thiện mạnh mẽ. Quân đội Ukraine đã chính thức nhận Bulat vào biên chế từ năm 2005.



Nhờ hiện đại hóa, khả năng hoạt động của xe tăng tăng lên 11.000 km, tuổi thọ khai thác tăng 15 năm. Chi phí hiện đại hóa 1 xe Т-64 lên chuẩn Bulat là gần 900.000 USD.



Các xe tăng Т-64BM Bulat có ngoại hình không khác biệt lắm so với người tiền nhiệm T-64BV, nhưng khác đáng kể về vũ khí và hệ thống bảo vệ. Hiện tại, có tin các xe tăng Bulat đã bị vũ khí chống tăng cá nhân bắn và một chiếc đã bị hư hại nhẹ và quay trở về nơi đóng quân. Còn những Т-64BV thậm chí bị dân quân bắn hỏng.

Bảo dưỡng là điều vướng mắc lớn nhất của quân đội Ukraine trong quá trình khai thác Т-64BM Bulat. Lý do cơ bản là vì thiếu các chuyên viên được đào tạo bài bản do tình hình căng thẳng trong nước. Mặc dù Bulat có nhiều điểm giống phiên bản trước đó, việc sửa chữa phục hồi những chiếc xe này vẫn do người của Nhà máy Malyshev thực hiện.

Quân đội Ukraine và Nhà máy Malyshev đã ký hợp đồng sửa chữa cho vũ khí trang bị bị hư hại trong chiến dịch đặc biệt ở miền đông.



Quân đội Ukraine sẽ tự sửa các hư hỏng nhẹ, còn những hư hỏng lớn sẽ được sửa chữa ở nhà máy. Nhà máy sản xuất đã thiết lập các đội sửa chữa lưu động làm việc trực tiếp tại vùng chiến sự. Các đội lưu động chuyên sửa chữa các hệ thống vũ khí tăng-giáp.

Nội dung được thực hiện dựa trên tham khảo nguồn tin của trang Military Times, một trang tin chuyên về công nghệ quân sự, quốc phòng.

Theo Minh Anh /Infonet