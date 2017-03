Vì sao Nga quyết định loại T-50 ra khỏi đội hình duyệt binh?

Chiến đấu cơ T-50 của Nga

Gazeta.ru dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đã thông qua quyết định loại T-50, máy bay tiêm kích thế hệ 5 mới nhất của Nga ra khỏi đội hình duyệt binh của Không quân trong lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chiến thắng Phát xít 9/5 tới.



Thay vào đó, Su-35- chiếc máy bay mới nhất của không quân Nga sẽ dẫn đầu đội hình duyệt binh.



Các chuyên gia cho rằng quyết định này được thông qua vì lý do an toàn và nhấn mạnh công chúng có thể chiêm ngưỡng T-50 vào tháng 8 tới tại Triễn lãm hàng không MAKS.



Một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng nói với Gazeta.ru: quyết định loại T-50 ra khỏi chương trình duyệt binh hoàn toàn là do những yêu cầu về an toàn.



“Chiến đấu cơ T-50 vẫn chưa qua các thử nghiệm cấp nhà nước, chưa được trang bị cho lực lượng không quân. Bởi vậy, không được phép đưa loại máy bay này vào chương trình duyệt binh kỷ niệm chiến thắng”. Tất nhiên, điều này có thể được thực hiện theo lệnh của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc chỉ thị của Tổng thống, nhưng không có ai nhận trách nhiệm này”, đại diện Bộ Quốc phòng giải thích.



T-50 - loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm được trang bị hệ thống điện tử mới và radar điều khiển mảng pha hiện đại. T-50 được chế tạo theo chương trình Sukhoi PAK FA.

Đây là chiếc máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm đầu tiên của Nga có nhiều tính năng ưu việt như: siêu cơ động, tốc độ siêu âm và đặc biệt có thể đánh trúng đồng thời cả các mục tiêu trên không (máy bay, trực thăng, tên lửa) và các mục tiêu trên bộ (các tòa nhà, các xe tăng…).

Theo Đào Cảnh /Infonet