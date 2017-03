Quân Syria tiến đánh, IS thất thủ tại thành cổ Palmyra

Theo hãng tin ABC, quân đội Syria, dưới sự yểm trợ của các cuộc không kích do Nga tiến hành, đã tiến sâu vào TP cổ Palmyra sau khi IS rút khỏi khu vực. “Với sự hỗ trợ của lực lượng không quân Nga và Syria, các đơn vị vũ trang Syria đã tái chiếm TP Palmyra” - thông cáo của quân đội Syria cho hay.



Các chiến binh IS lần đầu tiên bị đẩy lùi ra khỏi khu vực này là vào tháng 3-2016. Tuy nhiên, chúng đã chiếm lại Palmyra trong một cuộc tấn công bất ngờ hồi tháng 12 năm ngoái.



Các cột khói bốc lên khi quân chính phủ Syria tiến đánh IS ở Palmyra. Ảnh: GETTY



Đài Quan sát nhân quyền Syria (SOHR) đóng tại Anh cũng đã xác nhận thông tin trên. SOHR cho biết quân chính phủ đã tiến sâu vào Palmyra và đang tiến hành rà phá mìn sau khi IS rút hoàn toàn khỏi khu vực này.

Trong đợt chiếm Palmyra đầu tiên, IS đã phá hủy một số di sản khảo cổ vô giá của TP này. IS được cho là đã san bằng các tàn tích lịch sử kể từ khi kiểm soát Palmyra lần thứ hai hồi tháng 12-2016.

IS hiện đang thất thế tại Syria sau khi mất kiểm soát ở khu vực bắc Syria trước các cuộc không kích của các lực lượng quốc tế và quân chính phủ Syria. Hai thành trì chính của IS là Raqqa (Syria) và Mosul (Iraq) đều đang bị các lực lượng được liên minh quốc tế hậu thuẫn dồn ép. Quân đội Syria ngoài ra cũng đang đẩy mạnh tấn công IS ở khu vực đông Aleppo để chiếm hoàn toàn TP này.

TP cổ Plamyra được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Trước khi cuộc nội chiến Syria nổ ra hồi năm 2011, Palmyra là một điểm đến du lịch nổi tiếng. UNESCO mô tả Palmyra là một trong những trung tâm văn hóa quan trọng nhất của thế giới cổ đại.