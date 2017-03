Quan tham cho người tình bao thầu dự án

Ngọn cờ đầu chống ô nhiễm

Trong lĩnh vực cải cách doanh nghiệp nhà nước và nghiêm trị ô nhiễm môi trường, Cục trưởng Đới Bị Quân được xem là một cán bộ vừa có năng lực lại rất có cá tính.

Trừ năm 2008 là năm diễn ra Thế vận hội Bắc Kinh, tỉnh Triết Giang phải xếp sau Bắc Kinh, còn lại năm nào tỉnh cũng đứng đầu danh sách bảo vệ môi trường trên toàn Trung Quốc.

Đới Bị Quân lúc còn tại chức và Trương Diễm.

Đới Bị Quân khai: “Cuộc sống của tôi thay đổi từ năm 1999”. Năm đó, vợ chồng em gái Quân lần lượt thất nghiệp. Bản thân Quân mắc bệnh tiểu đường và bệnh tình ngày một nặng. Gia đình Quân cũng không khấm khá bao nhiêu.

Nhìn xung quanh thấy nhiều bạn cũ ngày một phát tài, Quân có cảm giác thua thiệt. Nếu trước đó Quân luôn có ý chí tiến thủ và luôn giữ mình thì từ lúc gặp Trương Diễm, Quân chấp nhận trôi theo dòng nước.

Người đẹp IT Hàng Châu

Trương Diễm năm nay 34 tuổi, tốt nghiệp Học viện Quản lý kinh tế (Đại học Hàng Châu). Diễm từng giữ chức phó tổng giám đốc một công ty phần mềm ở tỉnh Triết Giang và được mệnh danh là “người đẹp IT Hàng Châu”.

Năm 2005, Trương Diễm trở thành đối tác hợp tác chiến lược của Viện Khoa học kỹ thuật Bảo vệ môi trường tỉnh Triết Giang (Cục Bảo vệ môi trường). Hai bên hợp tác thành lập Công ty TNHH Kỹ thuật Thông tin Hoằng Thân Triết Giang (gọi tắt là Công ty Hoằng Thân).

Trương Diễm nắm giữ 49% cổ phần và được bầu làm chủ tịch hội đồng quản trị. Ngoài ra, Diễm còn giữ chức tổng giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động Hoàn Mậu Triết Giang (gọi tắt là Công ty Hoàn Mậu).

Trong thời gian quen Cục trưởng Đới Bị Quân, Diễm đã lợi dụng quan hệ đặc biệt với ngành y tế để giúp Quân chữa bệnh tiểu đường. Từ đó, hai người ngày một khăng khít.

Năm 2006, tỉnh Triết Giang thúc đẩy dự án tự động giám sát và kiểm soát ô nhiễm. Toàn bộ kinh phí dự án do tỉnh tài trợ, do đó chỉ có thiết bị giám sát môi trường mới cần phải đấu thầu, còn lại các thiết bị khác sẽ do cơ quan bảo vệ môi trường tiến cử nhà cung cấp.

Bao thầu dự án

Đới Bị Quân được đánh giá là cường nhân (người tài giỏi) của tỉnh Triết Giang. Nhập ngũ từ những năm 1970 và giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Sư đoàn 1 thuộc Binh đoàn xây dựng sản xuất của tỉnh, sau khi chuyển ngành, Quân lần lượt giữ các chức vụ phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch kinh tế tỉnh, cục trưởng Cục Giám sát kỹ thuật chất lượng tỉnh. Tháng 11-2004, Đới Bị Quân được bổ nhiệm cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường tỉnh.

Tháng 11-2006, Cục Bảo vệ môi trường tỉnh Triết Giang chỉ tiến cử duy nhất một đơn vị cung cấp là Công ty Hoằng Thân. Các sản phẩm cung cấp lại là sản phẩm độc quyền của Công ty Hoàn Mậu.

Cục ra thông báo quy định các địa phương trong tỉnh phải mua và lắp đặt thiết bị của hai công ty Hoằng Thân và Hoàn Mậu. Khi các cơ quan bảo vệ môi trường trực thuộc phản đối, Cục trưởng Đới Bị Quân còn chỉ đạo điều tra xem liệu có tham nhũng và giao dịch không chính đáng sau thái độ phản đối ấy hay không.

Rốt cuộc toàn bộ 1.452 doanh nghiệp trong tỉnh có xả chất thải sản xuất đều lắp đặt và sử dụng thiết bị do công ty của Trương Diễm cung cấp. Bù lại, Diễm đã bốn lần hối lộ cho Đới Bị Quân với tổng số tiền gần 0,9 triệu nhân dân tệ (2,25 tỉ đồng VN).

Ngoài các phi vụ móc ngoặc với người tình Trương Diễm, Quân còn lợi dụng chức vụ giúp nhiều công ty, cá nhân đạt danh hiệu “Thương hiệu Trung Quốc” và bổ nhiệm chức vụ để mưu lợi cá nhân. Theo hồ sơ khởi tố, Quân đã nhận hối lộ hơn 4,02 triệu nhân dân tệ (10 tỉ đồng VN).

HOÀNG HẠNH(Theo Tân Hoa xã)