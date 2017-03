Quốc hội Mỹ hoãn bỏ phiếu về Syria

Ngày 10-9, Nhà Trắng thông báo các cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Obama đang tiến hành các biện pháp tăng cường an ninh nhằm ngăn ngừa các âm mưu tấn công vào người Mỹ và tài sản của Mỹ ở nước ngoài nhân kỷ niệm 12 năm ngày nước Mỹ bị tấn công khủng bố 11-9-2001. Cố vấn tổng thống Lisa Monaco được giao nhiệm vụ kiểm tra các biện pháp an ninh.