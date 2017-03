Quốc hội Paraguay yêu cầu làm rõ vụ câu lưu đại sứ Nga

Đại sứ Grigory Mashkov. (Nguồn: Última Hora)

Cảnh sát Paraguay ngày 5/9 đã tạm giữ ông Mashkov khi ông điều khiển một chiếc xe mang biển ngoại giao trên đường tới Ciudad del Este, thành phố gần ngã ba biên giới với Argentina và Brazil. Mặc dù ông thông báo thân phận ngoại giao của mình, cảnh sát vẫn lưu giữ ông và làm giấy phạt do vi phạm luật giao thông.Nhờ sự can thiệp của Bộ ngoại giao Paraguay, ông Mashkov đã được thả.Trước vụ việc trên, Hạ viện Paraguay yêu cầu Bộ ngoại giao, Bộ giao thông công chính và Cảnh sát tuần tra đường bộ có báo cáo giải trình.Phát biểu với báo giới sau khi điều trần trước Hạ viện, Giám đốc Cảnh sát tuần tra đường bộ Paraguay Chris Jacobs cho biết ông Mashkov “không chấp nhận sự kiểm soát của cảnh sát”. Ông cũng thừa nhận không biết phạm vi miễn trừ đối với nhà ngoại giao Nga tới đâu.Đề nghị về báo cáo giải trình do nghị sỹ Óscar González Drakeford đưa ra. Theo ông, việc cảnh sát câu lưu nhà ngoại giao Nga trong bốn tiếng là “bất bình thường” xét về mọi góc độ.Ông nhấn mạnh cách ứng xử trên vi phạm công ước quốc tế về hoạt động ngoại giao và ảnh hưởng tới quan hệ với Nga - nước nhập khẩu thịt bò quan trọng nhất của Paraguay.

Thượng viện Paraguay cũng đã định ngày ông Jacobs và các cảnh sát liên quan tới để giải thích vụ việc./.

Theo Vietnam+