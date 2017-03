Quốc hội Ukraine thông qua luật về biện pháp trừng phạt Nga

Theo dự luật về các biện pháp trừng phạt, Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine có quyền phong tỏa tài sản, hạn chế các giao dịch thương mại, dừng toàn bộ hoặc một phần việc vận chuyển quá cảnh tài nguyên, các chuyến bay và các hình thức giao thông vận tải khác qua lãnh thổ Ukraine, chặn việc rút vốn, tạm dừng thực hiện các nghĩa vụ kinh tế và tài chính, hủy giấy phép. Ngoài ra, dự luật còn quy định các biện pháp cấm hoặc hạn chế việc ra vào lãnh hải, cảng biển Ukraine của tàu thủy, ra vào không phận của máy bay, dừng các hợp đồng kinh tế, an ninh và quốc phòng...



Trong khuôn khổ các biện pháp trừng phạt Nga còn có việc chấm dứt các trao đổi văn hóa, hợp tác khoa học, từ chối cấp visa, hủy các chuyến thăm chính thức... Như vậy, danh sách trừng phạt 172 công dân Nga và các nước khác cũng như 65 doanh nghiệp Nga sẽ do Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine thông qua.



So với lần thảo luận ngày 12/8, Quốc hội Ukraine đã rút khỏi dự luật lệnh cấm dịch vụ bưu điện, cũng như những biện pháp hạn chế các phương tiện thông tin đại chúng.



Theo Chủ tịch Quốc hội Aleksander Turchinov, văn kiện thông qua ngày 14/8 là luật cơ sở để từ đó các biện pháp trừng phạt được đưa ra trong tương lai.



Cùng ngày, Quốc hội Ukraine cũng thông qua dự luật cho phép các chủ thể nước ngoài được tham gia điều hành hệ thống đường ống trung chuyển khí đốt của nước này. Đây là vấn đề giành được sự quan tâm lớn của các bên tham gia giao dịch cung cấp khí đốt thiên nhiên Nga sang châu Âu bao gồm Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu (EU). Theo đó, ngoài Nhà nước Ukraine, chỉ có các doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu và được kiểm soát bởi các chủ thể thuộc các nước EU, Mỹ hoặc Cộng đồng năng lượng châu Âu, được tham gia điều hành hệ thống này./.