Quốc tế tìm kiếm giải pháp tiêu diệt IS ở Syria và Libya

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier thông báo như trên. Tham dự hội nghị Vienna có các bộ trưởng của 17 quốc gia, trong đó có Nga, Mỹ, các cường quốc châu Âu và Trung Đông.

Thỏa thuận chấm dứt thù địch ở Syria do Mỹ và Nga bảo trợ có hiệu lực từ cuối tháng 2. Tuy nhiên, sau đó chiến sự bùng nổ trở lại ở TP Aleppo (miền Bắc Syria) trong khi theo lịch trình, chính quyền quá độ sẽ được thành lập ở Syria vào ngày 1-8 để chuẩn bị bầu cử trong vòng 18 tháng.





Song song theo đó, tại Vienna ngày 16-5, hội nghị quốc tế về Libya đã nhất trí ủng hộ đề nghị của chính phủ đoàn kết dân tộc Libya về bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Libya có hiệu lực từ năm 2011. Hội nghị cũng sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của chính phủ đoàn kết dân tộc Libya về huấn luyện và trang bị cho vệ binh tổng thống và các lực lượng hợp pháp.

Hội nghị do Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Ý Paolo Gentiloni chủ trì. Tham dự hội nghị có các cường quốc và các nước lân cận Libya như Mỹ, Nga, Đức, Ý, Pháp, Anh, Trung Quốc, Saudi Arabia, Ai Cập, Tunisia. Hội nghị ủng hộ bãi bỏ cấm vận vũ khí để quân đội Libya (ảnh) có đủ vũ khí đánh IS. Tại Libya, IS đã kiểm soát TP Sirte từ tháng 6 năm ngoái. Ước tính IS có 3.000-5.000 quân tại Libya.