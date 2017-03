Quốc vụ viện Trung Quốc điều tra vụ nổ kho hóa chất

Tổ điều tra do Bộ Công an đứng đầu cùng phối hợp với VKSND Tối cao, các bộ, ngành liên quan và chính quyền TP Thiên Tân. Thứ trưởng thường trực Bộ Công an Dương Hoãn Ninh phụ trách tổ.

Nhân Dân Nhật Báo cho biết 10 cán bộ Công ty Thụy Hải đã bị bắt, trong đó có ông Vu Học Vĩ, Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch Đổng Xã Huyên (con trai cựu giám đốc Sở Công an Thiên Tân).

Theo hồ sơ, công ty được thành lập ngày 28-11-2012 với hai cổ đông Lý Lượng (55% cổ phần) và Thư Tranh (45% cổ phần) với vốn 100 triệu nhân dân tệ. Tân Hoa xã tiết lộ Công ty Thụy Hải đã chứa hóa chất nguy hiểm từ tháng 10-2014 đến tháng 6-2015 nhưng không có giấy phép cần thiết.

9 giờ sáng 18-8, tức bảy ngày sau vụ nổ kho hóa chất, TP Thiên Tân đã dành ba phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân (ảnh). Tân Hoa xã đưa tin trong 114 người chết đã có 83 người được nhận dạng, trong đó có 57 cảnh sát chữa cháy và sáu cảnh sát. Trong 57 người mất tích có 52 cảnh sát chữa cháy và năm cảnh sát. 692 người bị thương vẫn còn trong bệnh viện.

AFP ghi nhận cơn mưa ngày 18-8 đã làm dấy lên lo ngại các hóa chất độc hại gây ô nhiễm môi trường trên diện rộng. Ông Bao Cảnh Lĩnh, kỹ sư trưởng của Sở Bảo vệ môi trường Thiên Tân, giải thích chính quyền đã cho xây đê bằng cát và đất khoanh vùng khu vực 100.000 m2 quanh hiện trường để ngăn hóa chất rò rỉ. Ông cam kết chất lượng không khí sẽ được kiểm soát và dân chúng sẽ được cảnh báo nếu hàm lượng cyanide hay hóa chất khác vượt mức tiêu chuẩn.