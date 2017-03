Quốc vương qua đời, kinh tế-chính trị Thái Lan thế nào?

Quốc vương Bhumibol Adulyadej qua đời ảnh hưởng thế nào đến kinh tế và chính trị Thái Lan? Sau đây là một số phân tích, đánh giá và dự đoán của hãng tin AP (Mỹ) về viễn cảnh kinh tế - chính trị Thái Lan sau sự kiện này. Kinh tế thiếu chắc chắn. Cả tuần nay khi quốc vương Bhumibol Adulyadej còn nằm viện, thị trường chứng khoán và tiền tệ Thái Lan đã bị chao đảo.

Giá các cổ phiếu Thái Lan đã sụt giảm mạnh sau khi hoàng gia thông báo về tình trạng sức khỏe nguy kịch của quốc vương. Ngày 12-10, thị trường chứng khoán Thái Lan có lúc lao dốc gần 7%, đến cuối ngày hồi phục chút ít, tuy nhiên tỉ lệ giảm vẫn là 4,1%. Thị trường có thể sẽ còn giảm sâu hơn nếu các quan chức hoàng gia, các nhân vật chính trị cấp cao bán tháo cổ phiếu vì lo ngại đà giảm kéo dài.

Tỉ giá đồng baht so với đồng USD trong ngày 14-10 là 35,23 baht ăn 1 USD, giảm 1,3% so với ngày trước đó. Ngày 13-10, tỉ giá đồng baht so với đồng USD giảm 0,2%, ngày 12-10 giảm tới 1,1%. Đà giảm này đáng lo ngại dù không bằng đà giảm trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997. Nhiều nhà phân tích cho rằng Ngân hàng Thái Lan đang chuẩn bị can thiệp.



Người dân Thái Lan xếp hàng trước hoàng cung trong ngày 14-10, chờ đón thi hài quốc vương Bhumibol Adulyadej. Ảnh: AP



Dù không có vai trò chính trị chính thức nhưng quốc vương Bhumibol Adulyadej được xem là một nhân tố thống nhất quốc gia giữa những bối cảnh biến động chính trị liên miên. Theo nhiều nhà phân tích, đất nước Thái Lan vẫn sẽ bình yên, người dân sẽ tập trung thương tiếc quốc vương và tránh đối đầu với chính phủ quân sự. Tuy nhiên vẫn còn đó lo ngại khi người kế vị quốc vương - hoàng thái tử Maha Vajiralongkorn chưa có được sự kính trọng từ người dân bằng cha mình.

Lo ngại về sự kế vị ngai vàng đi cùng với lo lắng về những bất ổn về chính trị trong một thập kỷ qua. Một báo cáo của tổ chức tư vấn rủi ro chính trị Eurasia Group (Mỹ) cho rằng cuộc tổng tuyển cử của Thái Lan dự kiến diễn ra vào năm 2017 nhiều khả năng sẽ được đẩy lùi đến năm 2018.

Trong khi nhiều nhà phân tích cho rằng quá trình chuyển tiếp ở Thái Lan sẽ diễn ra suôn sẻ, sự khoảng cách giữa thành thị và nông thôn vẫn luôn là nguồn cơn của sự bất ổn. Chính trị Thái Lan đang trong tình thế thiếu chắc chắn khi trong thập kỷ vừa qua chính phủ dân sự được bầu cử dân chủ đã hai lần bị quân đội lật đổ.