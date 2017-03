Quyển hộ chiếu đặc biệt của ông Obama khi đi công du

Trong phần đầu một đoạn video được Nhà Trắng đăng tải, có câu hỏi: “Liệu Tổng thống Mỹ Barack Obama có cần một cuốn hộ chiếu khi ông ra nước ngoài?”.

Trả lời nghi vấn, thư ký riêng của tổng thống Obama Katie Johnson xác nhận “có” và cho biết ông Obama đã được làm hộ chiếu mới khi ông trở thành tổng thống thứ 44 của nước Mỹ.



Hình ảnh hộ chiếu của ông Obama được chụp từ video. (Ảnh: WASHINGTON POST/ WH.GV)

Hình ảnh trong video cho thấy hộ chiếu của ông Obama đều có các thông tin như họ tên, ngày sinh, quê quán giống tất cả hộ chiếu thông thường.

Tuy nhiên, một điểm khác biệt là trên hộ chiếu của ông Obama có dòng chữ “THE BEARER IS THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES.” (tạm dịch: Người mang hộ chiếu này là Tổng thống Mỹ).

Thông tin trên hộ chiếu của ông Obama ghi rõ tên đầy đủ của ông là Barack Hussein Obama, quốc tịch Mỹ. Mục quê quán trên hộ chiếu là Hawaii và ngày sinh là 4-8-1961.

Tuy nhiên, ông Obama không được giữ hộ chiếu này. Hộ chiếu của Tổng thống Mỹ và các nhân viên Nhà Trắng đều được cất giữ tại Tòa nhà Văn phòng điều hành Eisenhower (EEOB). Mỗi khi công du nước ngoài, các nhân viên ngoại giao sẽ giữ cuốn hộ chiếu này và làm các thủ tục ngoại giao cần thiết.

Trước đó, trong một vụ việc hồi năm 2015, The Washington Post cho biết các thông tin cá nhân, bao gồm số hộ chiếu của Tổng thống Obama và 30 nhà lãnh đạo thế giới khác đã vô tình bị lộ khi những người này tham dự thượng đỉnh G20 ở Brisbane, Úc.

Hộ chiếu Obama

Một nhân viên thuộc cơ quan xuất nhập cảnh Úc đã vô tình gửi thông tin đến một nhà tổ chức giải bóng đá Asian Cup. Email chứa số hộ chiếu, số visa, ngày sinh và các thông tin nhận dạng cá nhân khác của ông Obama cùng các nhà lãnh đạo Nga, Đức, Trung Quốc, Anh, Ấn Độ, Nhật Bản và Indonesia,…

Người nhận email đã báo lại sự nhầm lẫn này đến người gửi. Theo Cơ quan xuất nhập cảnh Úc, các thông tin nhạy cảm đã được xóa ngay lập tức sau đó.