Quyền tấn công để bảo vệ hòa bình

Sau khi Hội đồng Bảo an LHQ thông qua Nghị quyết 1973 cho phép áp đặt vùng cấm bay ở Libya, liên quân bắt đầu tấn công Libya. Dư luận quốc tế bắt đầu nghi ngờ mục đích của hành động can thiệp quân sự này. ThS Ngô Hữu Phước, trưởng bộ môn Công pháp quốc tế (ĐH Luật TP.HCM), giải thích thêm về quyền của LHQ với trách nhiệm giữ gìn hòa bình và an ninh quốc tế.

Theo Hiến chương LHQ, LHQ không có quyền can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia. Bởi vì Điều 2 khoản 7 của Hiến chương LHQ đã quy định: “Hiến chương này không cho phép LHQ được can thiệp bất cứ ở mức độ nào vào những công việc thuộc thẩm quyền quốc gia của một nước và không đòi hỏi các nước thành viên đưa những loại việc này ra giải quyết theo thủ tục của hiến chương này…”.

Chính vì vậy, Tuyên bố về các nguyên tắc của Luật Quốc tế điều chỉnh quan hệ hữu nghị hợp tác giữa các quốc gia phù hợp với Hiến chương LHQ ngày 24-10-1970 đã quy định: “Không một quốc gia hoặc một nhóm quốc gia nào có quyền can thiệp trực tiếp hay gián tiếp, và với bất kỳ lý do nào, vào các công việc đối nội hoặc đối ngoại của một quốc gia khác. Vì thế, can thiệp quân sự và tất cả các hình thức can thiệp hoặc mưu toan đe dọa nhằm chống lại phẩm cách của quốc gia hoặc chống lại cơ sở chính trị, kinh tế và văn hóa của quốc gia đó sẽ được coi là vi phạm luật pháp quốc tế”.

Biếm họa của PETAR PISMESTROVIC, báo Kleine Zeitung (Áo). Chữ trên bom (từ trên xuống):Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Anh, LHQ, NATO. Chữ trên máy bay: Mỹ.

LHQ có quyền tấn công quân sự hay không? Khi nào được tấn công bằng quân sự?

Quyền tấn công quân sự (sử dụng vũ lực) của LHQ được quy định tại điều 42 của Chương VII (Hiến chương LHQ) - Hành động trong trường hợp hòa bình bị đe dọa, bị phá hoại và có hành vi xâm lược.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, theo Điều 42, biện pháp sử dụng vũ lực chỉ được áp dụng khi Hội đồng Bảo an nhận thấy những biện pháp quy định tại điều 41 của Chương VII (Điều 41: Hội đồng Bảo an có quyền áp dụng những biện pháp không dùng đến vũ lực như đình chỉ toàn bộ hay một phần những quan hệ kinh tế, đường sắt, hàng hải, hàng không, bưu chính, điện tín, vô tuyến điện và các phương tiện giao thông khác, cũng như việc cắt đứt quan hệ ngoại giao) là không thích hợp hoặc đã tỏ ra không còn thích hợp. Lúc đó, Hội đồng Bảo an mới có thể thi hành mọi hành động bằng các lực lượng hải, lục, không quân mà Hội đồng Bảo an xét thấy cần thiết để duy trì hoặc khôi phục hòa bình và an ninh quốc tế.

Tại sao Nga và Trung Quốc lại bỏ phiếu trắng mà không sử dụng quyền phủ quyết?

Xuất phát từ quan điểm lưỡng lự giữa hai việc: Hoặc ủng hộ sử dụng vũ lực tấn công Libya hoặc phủ quyết việc sử dụng vũ lực chống Libya. Xét đến cùng, ủng hộ hay phản đối sử dụng vũ lực chống Libya đều không có lợi cho cả hai nước Nga và Trung Quốc.

Nếu ủng hộ sử dụng vũ lực tấn công Libya nhưng chiến dịch quân sự không lật đổ được Tổng thống Libya Muammar Gaddafi thì Nga và Trung Quốc sẽ làm mất lòng Libya. Vào thời hậu chiến tranh Libya, các quan hệ hợp tác về chính trị, quân sự, kinh tế giữa hai nước này với Libya sẽ bị đổ bể vì Nga và Trung Quốc vốn có quan hệ chính trị, kinh tế, quân sự khá mật thiết với Libya.

Ngược lại, nếu phủ quyết việc sử dụng vũ lực tấn công Libya thì bài học về tái thiết Iraq năm 2003 đã rõ. Nếu liên quân thành công trong việc lật đổ Tổng thống Gaddafi, Nga và Trung Quốc sẽ bị ra rìa trong công cuộc tái thiết, tạo lập quan hệ ảnh hưởng với một Libya thời hậu Gaddafi.

Mặt khác, cả Nga và Trung Quốc đều không muốn vì Libya mà ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ giữa hai nước này với các cường quốc Mỹ, Pháp, Anh. Trong tình thế đó, Nga và Trung Quốc chọn giải pháp bỏ phiếu trắng là trọn vẹn đôi đường!

Mâu thuẫn trong lời nói và hành động Báo New York Times của Mỹ ngày 23-3 đã có bài viết của Richard Fontaine, chuyên viên cao cấp ở Trung tâm Vì nền an ninh mới của Mỹ, nguyên cố vấn chính sách đối ngoại cho thượng nghị sĩ John McCain. Nội dung bài viết nêu một số mâu thuẫn cơ bản trong hành động và lời nói của liên quân: Thứ nhất, để tránh can thiệp quân sự vào Libya, cộng đồng quốc tế tranh cãi suốt ba tuần về lập vùng cấm bay ở Libya. Đến khi phe nổi dậy gần như bị quân chính phủ Libya đánh bại thì Hội đồng Bảo an lại thông qua nghị quyết cho phép liên quân can thiệp. Thứ hai, Tổng thống Obama tuyên bố việc ông Gaddafi phải ra đi nằm trong chính sách Mỹ và Mỹ sẽ thực hiện mục tiêu đó bằng các biện pháp trừng phạt chính phủ. Ấy vậy mà cuối cùng Mỹ lại tham gia liên quân can thiệp quân sự. Thứ ba, chính phủ Mỹ tuyên bố sẽ không chỉ huy chiến dịch tấn công Libya trong khi quân đội Mỹ lại triển khai lực lượng mạnh hơn hết thảy. KHÁNH UYÊN

Thạc sĩ NGÔ HỮU PHƯỚC

HỒNG TÚ ghi